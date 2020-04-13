‘Corona’ etkisi: Otomotivde ihracat yüzde 30, üretim yüzde 22 geriledi

Otomotiv ana sanayi ihracatı başlıca ihracat pazarlarını etkisi altına alan ve parça temininde zorluk yaratan corona virüsü salgınının etkisiyle mart ayında yüzde 30 düştü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) verilerine göre mart ayının ikinci yarısından itibaren üretime ara vermeye başlayan fabrikaların üretimi yüzde 22 gerileyerek 103 bin 350 adet oldu. İhracat ise 83 bin 771 adete gerilemiş oldu.

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OSD’nin bülteninde şöyle dendi: “Otomotiv fabrikalarının büyük bir bölümünün üretimlerini durdurmasına sebep olan salgınının ilk etkileri, özellikle Mart’ın ikinci yarısından itibaren rakamlara yansımaya başladı… COVID-19 salgınının etkileri ihracatta da görüldü.”

İhracatta hem otomobil hem ticari araç ihracatı aynı oranda düşerken üretimde otomobil yüzde 17 düşüşle 72 bin 093 adet, ticari araç yüzde 30 düşüşle 31 bin 257 adet oldu.

İlk çeyreğin tamamına bakıldığında toplam üretim yüzde 6 düşüşle 341 bin 136 adet olurken, ihracat yüzde 14 düşüşle 276 bin 348 adet oldu.