‘Corona’ endişesi yazı uzattı: Yazlıkçıların İstanbul’a dönmeye niyeti yok

Covid-19 salgınından korunmak isteyen yazlıkçılar bu yıl tatillerini uzattı, evlerine dönmedi. Şehir merkezlerinde virüs tedbirlerine uymanın zor olduğunu söyleyen yazlıkçılar, bu yıl tüm kışı Kumburgaz’da geçirmeyi planlıyor.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre Kumburgaz’daki tatil siteleri en yoğun eylül ayını yaşıyor. Corona virüsünden korunmak isteyenler yazlık evlerine yerleşti.

Reklam

Zaman zaman kendi aralarında da sosyal mesafeyi ayarlayıp sohbet eden yazlıkçılar, virüs korkusu nedeniyle dönmeyi düşünmüyor. Vatandaşlar evlerinde ve bahçelerinde zaman geçiriyor. İstanbul’da virüs tedbirlerine uymanın zor olduğunu düşünen vatandaşlar, kışı da yazlıklarında geçirmeyi planlıyor.

Tatillerini uzatanlar, bu bölgeleri şehir kalabalığından uzak olması nedeniyle daha güvenli bulduklarını söylüyor.

Tatili uzatmayı düşünenlerden Özlem Mutlu şunları söyledi: “Evet eylül ortası ama biz mecbur hala buradayız. Ekime kadar hatta bu kışı bile burada geçirebiliriz. Corona çok yaygınlaştı. Çok kalabalık. Avcılarda da çok yaygın diye duyumlar alıyoruz. Orada bir markete bile çıkamıyorum ben. Oksijen alamıyorum. En azından burada balkonumda oturuyorum. Korkumuz daha az burada açıkçası. Burada kendimizi korumaya aldık biz. Durumumuz yasaklara da bağlı. Yasaklar geri gelirse buraya elektrikli ısıtıcı falan getireceğiz. Buradan hiç gitmeyi düşünmüyoruz.”

Reklam

Her yıl okullar açıldığı için dönmek zorunda olduklarını söyleyen Kumburgaz’daki bir tatil sitesi sakini Melek Kos ise bu yıl dönmekten korktuğunu dile getirdi: “Merter’de oturuyorum ben. Bu sene çocuğun kaydını yaptık geri geldik buraya. Çünkü her şey muallakta zaten. Korku var tabii. Çok fazla vaka var kıpkırmızı her yer. Denizimiz boş, hafta sonu olmasına rağmen hiç kimse olmuyor. Burada çok rahat sosyal mesafe korunabiliyor. Oralarda bir markete giriyoruz; kalabalık ama mecburuz. Ama burada öyle bir şey yok, marketler de çok sıkı önlem alıyorlar. Korkudan dönmek istemiyoruz tabii. Yani çıkmasak bile balkonumuzda denize nazır oturmak bile bize yetiyor. Öbür türlü kapanıp kalıyoruz zaten eskisi gibi bir yerlere gidemediğimiz için.”

‘İstanbul bizim için tehlike’

Çocuklu ailelerle birlikte özellikle 65 yaş üstündekiler de corona virüsü korkusundan şehir merkezlerine dönmek istemediklerini söylüyor. ‘İstanbul bizim için tehlike’ diyen 79 yaşındaki Türkan Danagöz şunları söyledi: “Geri dönmeyi düşünmüyoruz. Çekiniyoruz yani her şeye korkuyor artık insan. Salgın büyük. Çok insanlar öldü. Biz de korkumuzdan burada kaldık”.

‘Okullar açılmazsa buradayız’

Yazlık bölgelerinin İstanbul’a göre daha boş olduğu için güvenli bulduklarını söyleyen Seval Yıldırım ise “Okullar açılmadı. Corona var. Burası daha boş. Avcılar kalabalık bir yer. O yüzden buradayız. Normalde eylül başı gibi dönüyorduk. Vakalar çok fazla artarsa ve okullar açılmazsa yine buradayız” dedi.

Salgın sürecini yazlık evinde geçirdiğini söyleyen Tezcan Gültepe de şunları anlattı: “İstanbul’a dönüş korkusu tabii ki var. Toplu taşıma, marketler kalabalık. Buradaki sosyal mesafeyi orada korumak pek mümkün gözükmüyor. O yüzden havalar müsaade ettikçe yazlıkta kalmak daha mantıklı geliyor bize. Biz nisan başı gibi geldik zaten. Beş-altı aydır inmiyorum İstanbul’a. Oraya gitsek toplu taşımaya binmeye mecburuz. Burada öyle bir dert yok”.

‘Bu dönemde bu kadar müştermiz olmazdı’

Yedi senedir Kumburgaz sahilde bir mekân işletmeciliği yapan Bülent Güven’de her yıl eylül ayında sezonu kapattıklarını ancak bu yıl mekânın dolu olduğunu söylüyor. Güven, “Her yıl bu dönem buralar boştu. Bu kadar müşterimiz yoktu. Sezon bizim için biterdi. Şimdi korkudan dönemeyenler var” ifadelerini kullandı.