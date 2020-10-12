‘Corona’, 20 derece karanlık laboratuvar ortamında 28 gün canlı kalabiliyor

Avustralyalı araştırmacılar Covid-19’a sebep olan virüsün paraların üzerinde, camda ve paslanmaz çelikte 28 güne kadar kalabileceğini belirterek virüsle mücadelede temizliğin ve el yıkamanın önemini vurguladı. Ancak araştırmaya itirazlar da var.

Fotoğraf: Unsplash

Avustralya Ulusal Bilim Ajansı’nın (CSIRO) incelemesinde ortaya çıkan bulgular, kontrollü bir ortamda virüsün çok daha uzun süre bulaşıcı kalabildiğini gösteriyor.

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CSIRO araştırmacıları Sars-Cov-2 virüsünün 20 santigrat derecede banknotlar ve cep telefonu ekranlarının camı gibi düz yüzeyler üzerinde 28 gün kalabildiğini keşfetti. Araştırma Virology Journal dergisinde yayımlandı.

Buna kıyasla gribe neden olan Influenza A virüsü ise yüzeylerde 17 gün boyunca kalıyor.

İncelemenin baş araştırmacısı Shane Riddell, “Bu gerçekten mümkün olduğu yerde el yıkamanın ve sterilize etmenin, virüs ile temasa geçmiş yüzeylerin silinmesinin önemini artırıyor” dedi.

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Araştırma kapsamında 20, 30 ve 40 derecede yapılan deneyler sonucu virüsün daha sıcak havalarda daha kısa süre hayatta kaldığı görüldü.

Virüs kumaş gibi gözenekli yüzeylere kıyasla düz yüzeylerde ve plastik paralara kıyasla kağıt paralarda daha uzun süre hayatta kalıyor.

Ancak deney karanlık ortamda yapıldı. Buna karşılık UV ışıklarının virüsü çok daha kısa sürede öldürdüğü biliniyor.

Ayrıca bazı uzmanlar gerçek hayatta yüzey bulaşının oluşturduğu riskin çok az olduğuna dikkat çekti.

Corona virüsü çoğunlukla öksürme, hapşırma ya da konuşma yoluyla bulaşıyor.

‘Gereksiz korkuya neden olur’

BBC’ye konuşan Soğuk Algınlığı Merkezi eski direktörü, Cardiff Üniversitesi profesörü Ron Eccles araştırmayı eleştirerek halk arasında gereksiz korkuya neden olabileceğini belirtti: “Virüsler öksürme ve hapşırmadan gelen mukuslarla yüzeye bulaşır. Bu çalışmada virüs yayma aracı olarak insan mukusu kullanılmadı. Mukus virüsler için düşman bir ortam yaratır, içinde virüsü yok edebilecek beyaz hücreler ya da nötralize edebilecek antikorlar ve başka kimyasallar barındırır. Beni görüşüm bulaşıcı virüsler mukus içinde yüzeylerde sadece saatlerce dayanabilir, günlerce değil.”