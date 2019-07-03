Çorlu faciasının davasında polis ailelere karşı cop kullandı: Mahkeme heyeti çekildi

25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı Çorlu faciasının davası olaylı başladı. Duruşmayı izlemek isteyen aileler salona alınmayınca arbede çıktı, polis cop kullandı. Mahkeme heyeti davadan çekildi.

Fotoğraflar: DHA (Arşiv)

Salona girişte kimlik kaydı yapılmak istendi. Avukatlar itiraz etti.

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Hakimlerin gecikmesi alkışlarla protesto edildi. Mahkeme kapıları kapatıldı. Dışarıda kalan aileler ve avukatlar kapıları zorlamaya başladı. Mahkeme kapıyı açmak zorunda kaldı.

Çocuğunun yırtık pantolonunu sanıklara gösterdi



Çorlu tren faciasında kızını kaybeden Zeliha Bilgin, mahkeme salonundan sanıklara kızından kalan ve kazada yırtılan pantolonu gösterdi.#ÇorluTrenKatliamı pic.twitter.com/XQzXMjxlGC — Yol TV (@YolTV) July 3, 2019

Polis ile aileler arasında arbede

Salona alınmayan aileler ile polisler arasında arbede çıktı. Polis cop kullandı. Uzun süren protestolardan sonra aileler mahkeme salonuna alındı.

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Avukat Can Atalay mahkeme heyetine şöyle seslendi: “Biz duruşma salonun önünde avukatlar olarak saldırıya uğradık. Öldürülen insanların yakınları saldırıya uğradı. Duruşma salonda hâlâ silahıyla görev yapan polis memurları var.”

Mahkeme heyeti davadan çekildiğini açıklayıp duruşma salonunu terk etti.

Dava dosyası Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

#SonDakika



Çorlu tren faciası davasında mahkeme heyeti duruşmadan çekildi.



Aileler salonda heyetin çekilmesini protesto ediyor.#ÇorluTrenKatliamı pic.twitter.com/nY9j146zn1 — Yol TV (@YolTV) July 3, 2019

Dört görevliye ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis istemi

Çorlu başsavcılığınca, bilirkişi raporunda, kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan, TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, bakım ve onarım memuru Celaleddin Çabuk ve TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan şef Çetin Yıldırım hakkında ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak’tan ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Gözaltına alınan dört görevli, savcılık ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilip serbest bırakmıştı.