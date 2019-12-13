com.tr ve org.tr gibi alan adlarının yönetim yetkisi ODTÜ’den alınarak BTK’ya verildi

İnternet üzerinde com.tr ve org.tr gibi alan adlarının 29 yıldır yönetim yetkisine sahip Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), tüm yetkilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) fiilen devretti.

Euronews’ten Kerem Congar’ın haberine göre, 1990 yılından beri İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (IANA/ICANN) ile birlikte .tr uzantılı alan adlarını sağlayan ve tahsisini yürüten ODTÜ’nün, söz konusu tahsisten yıllık en az 25 milyon lira gelir elde ettiği tahmin ediliyordu.

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ODTÜ’ye ait Nic.tr’den yapılan açıklamaya göre ODTÜ 21 Aralık 2018 tarihinde imzaladığı sözleşme ile .tr kayıt otoritesi yetkisini, BTK’ya devretti. Sözleşme gereği, 2020 Ağustos ayında Nic.TR sisteminin kapatılması ve .tr Ağ Bilgi Sistemi’nin (TRABİS) faaliyete geçmesi öngörülüyor.

ODTÜ, tüm teknik işlemler bitene kadar www.nic.tr sayfası üzerinden yeni alan adı tahsisi ve yenileme işlemlerini de en geç üç ay içinde durdurulacağını açıkladı.

Devir süreci, 5 Kasım 2008 tarihli 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile verilen göreve dayanılarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, internet alan adlarının tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi görevini BTK’ya vermesiyle ve 2010 tarihli İnternet Alan Adları Yönetmeliği doğrultusunda başlatılmıştı.