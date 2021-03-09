‘Çok yüksek riskli’ Edirne’de işlek caddelere girişte HES kodu uygulaması

Covid-19 risk haritasına göre ‘çok yüksek riskli iller’ arasında bulunan Edirne’de, tedbirler kapsamında işlek caddelere girişlerde HES kodu uygulamasına geçildi.

Edirne (Fotoğraf: AA)

İl Hıfzıssıhha Kurulu, geçen haftaya göre vakaların en çok arttığı beş il arasında bulunan kentte yeni tedbirler almaya devam ediyor.

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Vali yardımcısı başkanlığında toplanan kurulun kararıyla, kentin en işlek caddeleri Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı ile buralara açılan ara yollar bariyerlerle kapatıldı.

Edirneliler, cadde girişlerinde bekleyen polis ve zabıta ekiplerine HES kodlarını göstererek caddelere giriyor.