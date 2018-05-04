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Yaramazlara biraz batar!

‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapse atılan ‘Ayşe öğretmen’ tahliye edildi

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“Çocuklar ölmesin” dediği için hapse atılan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi.

Çelik ve kızı Deran

Çelik’in avukatı tahliye haberini Twitter hesabından duyurdu. Avukat Mahsuni Karaman “Bir güzel haber de ben vereyim. Ayşe Öğretmen tahliye oldu” dedi.

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Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye bilinen Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

Çelik, bebeğine hayatının ilk altı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istemişti. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi savcılığa başvuru yapmıştı. Başvuru üzerine Çelik’in cezasının infazı ertelenmişti.

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Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) Çelik’in hapse girmemesi için hak ihlali ve infaz durdurma başvurusu yapmıştı. AYM, Çelik için herhangi bir karar vermemişti.

Savcılığın 10 günlük infaz erteleme talebini de reddetmesinin ardından Çelik, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

İkinci infaz erteleme talebi reddedilen Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği’ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti. Talebi değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, Çelik’in cezasını denetimli serbestlik tedbiri ile infaz etmesine karar verdi. Karar üzerine Çelik, bugün akşam saatlerinde hükümlü bulunduğu Diyarbakır E tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

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