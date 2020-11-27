Çocuğun velayeti hemşire anneden, babaya verildi: Kararda salgına dikkat çekildi

Ordu 2’nci Aile Mahkemesi, bir hastanede ambulans hemşiresi olarak çalışan annenin yanında kalan çocuğun velayetinin boşanma aşamasında olduğu eşine verilmesine karar verdi.

Fotoğraf: Temsili

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Ordu’da C.D. ve M.A.D. çifti karşılıklı olarak boşanma davası açtı.

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Bu sürede mahkeme çocuğun velayetinin geçici olarak anne C.D.’ye verilmesine karar verdi.

Ancak baba M.A.D. eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu belirtere velayetin kendisine verilmesi talebiyle 13 Temmuz’da mahkemeye başvurdu.

Ordu 2’nci Aile Mahkemesi, geçen hafta Cuma günü ara bir duruşma açtı.

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Baba M.A.D. verdiği dilekçeyle çocuğun velayetini istedi. Dilekçede “Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuktur. Bu nedenle velayetin, geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Mahkemece alınan kararda, Covid-19 hastalığının yüksek bulaşıcılığının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekilerek, “Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır” ifadesi yer aldı.

Ankara Aile Mahkemesi eski hakimi avukat Mustafa Karadağ kararı şu sözlerle değerlendirdi: “Kötü bir karar. Velayeti kullanan ebeveyninin ihmalinin olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Pandemi velayet değişikliğinin sebebi olamaz. Salgının kimi nerede yakalayacağı belli değil. Böyle bir zamanda sağlık çalışanına yaptığı iş sebebiyle olumsuz yük yüklenmesi etik değil. Fedakarca yapılan bir meslek velayet kayıp sebebi olmamalı, olamaz.”