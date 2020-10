Çinli genel müdür: Faz 3 çalışmalarında Türkiye’de 13 bin gönüllü hedefliyoruz

‘Corona’ aşısı üzerinde çalışan Çin merkezli şirket Sinovac Biotech’in genel müdürü Helen Yang, devam eden faz 3 çalışmalarında Türkiye’de toplam 13 bin gönüllüye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Çin’de geliştirilen Covid-19 aşısının ilk gönüllü uygulaması eylül ortasında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde, ay sonunda da İstanbul’da Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlamıştı.

Reklam

Çin Uluslararası Radyosu’na konuşan Yang, Türkiye’deki çalışmaların ilk aşamada 120 ila 130 gönüllü ile başladığını belirtti.

Yang, faz 3 çalışmalarının şu an Brezilya, Türkiye ve Endonezya’da devam ettiğini, başvuru aşamasında ülkeler de bulunduğunu söyledi. “Çin dışında, farklı ülkelerde toplamda 30 bin gönüllü ile çalışmayı hedefliyoruz” dedi.

‘Başarı oranı en az yüzde 80’

Yang, faz 3 çalışmalarının geldiği noktayla ilgili şöyle konuştu:

Reklam

“Daha önceki fazların sonuçları yayınlandı. Faz 3 aşamasının ise tam ortasındayız. Güvenlik profili şu an için oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. Bu verilere dayanarak başarı oranının en az yüzde 80 olacağını öngörüyoruz. Tabii ki şu an testler devam ediyor ve sonuçlar tamamlanmadı. Belirsiz olan noktalar var ancak sağlam bir güven duyduğumuzu söyleyebilirim şu an.

Gözlemlememiz gereken kritik bir faktör bu. Faz 1 ve faz 2 için yayınladığımız çalışmalarda da görülebilecek yan etkiler var. Bunların büyük çoğunluğu hafif yan etkiler ve kısa süre içinde yok oluyor. Aşı uygulanan noktadaki ağrı gibi örneğin. Bunlar çok olağan yan etkiler. Faz 3 aşaması için ise testler devam ettiği için raporlanan yan etkileri toplamaya devam ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz bunlar çift kör deneyler ve kimin neyle aşılandığı gizli tutulur bu aşamada. Biz gözlemlediğimiz gönüllülerden gelen raporları toplamaya devam ediyoruz. Göründüğü kadarıyla faz 1 ve faz 2 aşamalarında görülene benzer sonuçlar geliyor ancak daha detaylı analizlere ihtiyacımız olduğu açık.”

‘Sonuçlar kasımda ama üretim başladı’

Faz 3 için Brezilya’da kasım ayında ya da en geç aralık ayı sonunda sonuçları almayı planladıklarını ifade eden Yang, üretim çoktan başladığını belirterek şöyle konuştu:

“Aşının temel hedefi sonuçları alır almaz insanların koruyucu sonuca kavuşmasını sağlamak. Bu yüzden Sinovac bu riski alarak kesin sonuçlara henüz ulaşılmamış olsa da üretime başladı. Şimdi yeni bir üretim tesisi de sadece Covid-19 aşısı için üretime geçmek üzere deneme üretimine başladı. Eğer bu çalışmalar başarıyla sonuçlanırsa, bu tesis de hemen ticari üretime başlayacak.”

Öngörülen kapasite 300 milyon doz

Öngörülen yıllık üretim kapasitesinin yıllık 300 milyon doz olarak belirlendiği ifade eden Yang, şöyle devam etti.: “Tabii ki bu noktada bir gelişme sağlamayı da hedefliyoruz. Bu sayıları çok daha yukarıya çekme şansımız olacak. Bunları değerlendirmeye devam ediyoruz. Çünkü çok sayıda ülkeden talepleri almaya devam ediyoruz. Testlerin başarılı olması durumunda bunları hayata geçirmek üzere planlamalar yapıyoruz. Yeni bir üretim hattı daha eklemek yönünde hazırlıklarımız var.”

Türkiye’yi takdir etti

Faz 3 aşamasında ‘katkı sunan’ Türkiye’ye teşekkür eden Yang sözlerini şöyle noktaladı: “Covid-19 salgını tüm dünyayı etkiliyor ve hiçbir ülke normal hayatına devam edebilecek durumda değil. Dolayısıyla bu duruma olabildiğince acil bir çözüm getirebilmek için küresel bir ortaklık beklentisi içindeyiz. Bu anlamda Türkiye’de de hükümetin aşı çalışmalarını birlikte sürdürmek ve tüm ülkeye ve hatta dünyaya katkı sağlayabilmek için verdiği onayı takdirle karşılıyoruz. Türkiye’deki çalışma ortaklarımız oldukça profesyonel ve Türkiye hükümeti de bu noktada testler konusunda ciddi bir katkı koymaya devam ediyor. Testlerin sonuçlanmasıyla birlikte de Türkiye için aşı sağlamayı ve Türkiye halkına ihtiyaç duyulan korumayı ulaştırmayı hedefliyoruz.”