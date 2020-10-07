Çin’in ‘corona’ aşısı Ankara Şehir Hastanesi’nde de denenmeye başladı

Ankara Şehir Hastanesi’nde Çin’den gelen Covid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki denemeleri başladı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Çin menşeli aşının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul üniversitelerinde başlayan denemelerine, Ankara Şehir Hastanesi de eklendi. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel de gönüllüler arasında yer aldı.

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Aşının ilk uygulandığı kişilerden Koordinatör Başhekim Surel, pandemiden çıkışta aşının yegane umut olduğunu belirtti. Surel, hem yerli hem de yabancı aşılardan netice alarak bu musibetten bir an evvel kurtulmayı umduklarını ifade etti.

‘Aşı bulununca pandemiyi kırabileceğiz’

Şu anda sadece tedbirlerle yayılımın önüne geçmeye, bulaşı engellemeye çalışıldığının altını çizen Surel, şunları kaydetti: “Aşı oluştuğu zaman hem bizim toplumumuz hem dünyanın kalanı bu noktada ciddi şekilde bir korumaya sahip olacak ve pandemiyi kırabileceğiz. Şu anda insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslararası çalışmaları noktasında hastanemiz bu aşının deneme sürecindeki halkalardan biri. Biz de sağlık çalışanı diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Bu aşının bir an evvel değerlendirilip inşallah hem ülkemizdeki insanlara hem dünyanın kalanına umut olması noktasında vazifemizi yaptık.”

25 merkezde deneme

Ankara Şehir Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği eğitim sorumlusu ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, Covid-19’a karşı üretilmiş inaktif Sars-Cov2 aşısının hastanedeki ilk uygulamasının yapıldığına işaret ederek, yakın gelecekte yerli aşının da uygulama imkanı olacağını umduklarını aktardı.

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Güner, aşının Çin’de 100 bin, Brezilya’da 7 bin, Endonezya’da ise 1500 doz yapıldığı bilgisini verdi.

Aşı deneme uygulamaları Türkiye’de 25 merkezde yapılıyor. Tamamen gönüllülük esasıyla yapılan aşının Türkiye’de 13 bin kişiye uygulanması planlanıyor. 2’nci faz denemelerinde başarı elde edilen aşının 3. fazının da başarılı olması halinde 2021 başında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.