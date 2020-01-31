Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çin’deki ünlü futbolcular da salgın nedeniyle endişeli

22 Şubat’ta başlaması gereken Çin Süper Ligi başta olmak üzere her kademedeki tüm yerel ligler corona virüsü salgını nedeniyle süresiz ertelenirken ülkedeki ünlü futbolcular da sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine yaşadıklarını aktarıyor.

Anderson Talisca (Fotoğraf: DHA)

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın nedeniyle ölü sayısı her geçen gün artıyor. Son bilgilere göre ölü sayısı 213’e yükselirken, virüsün tespit edildiği vaka sayısının ise 9 bin kişiye ulaştığı ifade ediliyor.

Reklam

Bir dönem Beşiktaş’ta top koşturan yıldız futbolcu Anderson Talisca, salgından korunmak için taktığı maskeli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Çin’de Guangjou Evergrande takımında forma giyen Brezilyalı futbolcunun, son günlerde yaşanan virüs nedeniyle Çin’den ayrılması da gündemde.

Ayrıca Çin Ligi ekiplerinden Shangai SIPG forması giyen bir diğer Brezilyalı yıldız futbolcu Oscar da sosyal medya hesabından maskeli fotoğrafını paylaştı.

Çin Ligi’nde futbol hayatını sürdüren isimlerden Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Sırp futbolcu Dusko Tosiç, Marouane Fellaini, Yaya Toure, Salomon Rondon, Hulk, Marko Arnautovic ve Paulinho’nun da ülkedeki salgın nedeniyle endişe duyduğu ifade edildi.

Reklam

‘Corona’ nedeniyle İtalya’da Çinlilere karşı ırkçı eylemler

İtalya’da 6 bin yolculu seyahat gemisine ‘corona’ karantinası

Wuhan’daki Türkiye vatandaşlarını getirecek uçak bugün havalanıyor

ABD Çin’den gelen vatandaşlarını üç gün askeri üste gözlem altında tutacak

‘Corona’ nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda 10 binin üzerinde maske satıldı

‘Corona’ya karşı aşı geliştiriyorlar: Birinin adı ‘INO-4800’, yaz başında denenecek

Corona virüsten ölenlerin sayısı 170’e çıktı, 12 binden fazla kişide virüs şüphesi

‘Corona’ virüsünden ölenlerin sayısı 132’ye, vaka sayısı 6 bine yaklaştı

Dünya Sağlık Örgütü ‘corona’ virüsünün alarm seviyesini yükseltti: Hata yaptık

25 hastanede ‘corona’ virüsüne karşı izolasyon odaları oluşturuldu

Çin’de ‘corona’ salgınında ölümler 100’ü, vaka sayısı 4 bini aştı

Aksaray’da 10’u Çinli 12 kişinin ‘corona’ ilk tetkiki temiz çıktı

Konya’da ‘corona’ şüphesiyle karantinaya alınan Çinli turistte virüs yok

Canlı yabani hayvan pazarlarında ‘corona’ virüsü riski
Yetkililer ‘corona’ virüsünün ‘semptomlar görülmeden’ bulaşabildiğini açıkladı

İstanbul Havalimanı’nda olası bir ‘corona’ vakası için karantina odası hazır

‘Corona’ virüsünün yayıldığı kente uçuşlar durduruldu; Çinli yolcular taranacak

SON HABERLER

Vicdan aynasında ‘Hipokrat’

“Tiyatro seyirciye ayna tutar” denir ya… ‘Hipokrat’ oyunu yazarıyla, oyuncularıyla ve yönetmeniyle tam da bunu yapıyor.

THY Çin uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurdu

THY yeni tip corona virüsüyle ilgili gelişmeleri ulusal ve uluslararası yetkililerle değerlendirmek için Çin’in Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Şian kentlerine uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurduğunu açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...