Çin’de corona virüsünden ölenlerin sayısı 213’e yükseldi, vaka sayısı 9 bin 692

Çinli yetkililer, Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül corona virüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 213’e ulaştığını ve tespit edilen vaka sayısının 9 bin 692 olduğunu bildirdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yaptığı açıklamada corona virüsten etkilenen 1527 kişinin durumunun kritik olduğunu ve 171 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

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Çin’i Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, gazetecilere verdiği demeçte Pekin’in virüse tedavi geliştirme konusunda ilerleme kaydettiğini ve Çinli uzmanların 130’dan fazla kişiyi başarılı bir şekilde tedavi edebildiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, dün Çin’de ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgınıyla ilgili, ‘uluslararası kamu sağlığı acil durumu’ ilan etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Çin’de bulunan tüm diplomatik personellerini ve ailelerini çekme kararı almıştı.

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Yeni tip corona virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edilmişti.

Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha ‘gizemli’ hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.