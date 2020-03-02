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Yaramazlara biraz batar!

Çin’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bine dayandı

Çin’de yeni tip corona virüsünün (Covid-19) yol açtığı salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 914’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Salgın nedeniyle son 24 saatte tamamı salgının merkez üssü Hubey eyaletinden olmak üzere 42 kişi hayatını kaybederken, 196’sı yine Hubey’de olmak üzere 202 yeni vaka tespit edildi.

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Saptanan toplam vaka sayısı 80 bin 26’ya çıkarken, hastalığa yakalanıp yakalanmadığı şüpheli olan kişi sayısı 715’e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 46 bin 219’ya geriledi. Taburcu edilen kişilerin sayısı ise 44 bin 462’ye yükseldi.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan salgın nedeniyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı, ABD’den Avustralya’ya, İran’dan Brezilya’ya çok sayıda ülkede görülmüştü. Zatürreye neden olan ve insandan insana bulaşabilen virüse karşı henüz aşı geliştirilemedi.

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Yeni tip corona virüsünün kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) acil durum ilan etmişti.

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