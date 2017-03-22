Çiçek’ten ‘başkanlık itirazı’: İçerik de yanlış, MHP’nin peşine takılmamız da

Başbakan Binali Yıldırım’ın ev sahipliğinde AKP hükümetlerinde bakanlık yapmış isimlerin çağrıldığı yemekte, Meclis eski başkanı ve partinin kurucularından Cemil Çiçek, ‘partili cumhurbaşkanlığı’yla ilgili eleştirilerini dile getirdi: “Düzenlemenin içeriği ve zamanlamasını da, MHP’nin peşine takılmamızı da yanlış buluyorum.”

Toplantıya istifa eden ve ihraç edilen eski bakanlar davet edilmemiş, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu katılmamıştı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, kahvaltıda söz alan Çiçek en uzun konuşmalardan birini yaptı.

Devlet sisteminin işleyişini Abdülhamit’ten Turgut Özal’a kadar uzanan bir yelpazede anlatan Çiçek sözlerini şöyle bitirdi: “Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin düzenlemenin hem zamanlamasını hem de içeriğini yanlış buluyorum. Üstelik MHP’nin bu işin içinde olması ve gerçek niyetleri konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor; peşlerine takılmamız yanlıştı. Önceliğimiz ülkenin gerçek sorunları olmalıydı. Bununla zaman kaybediyoruz.”

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da ‘Hayır’ın önde olduğunu savunan eski bakan Sait Yazıcıoğlu’na şöyle yanıt verdi: “İstanbul dahil ülkenin büyük bölümünde ‘Evet’ oyları önde. Ayrıca da ‘Evet’ oyları sürekli yükselişte.”

‘Başkanlık sistemini bizden daha iyi bilen parti yok’

Eski AB bakanı Volkan Bozkır, Yıldırım’ı “Avrupalı gibi davranmamız gerekir” diye uyarırken, Ali Coşkun ise “İşadamlarının tedirgin bekleyişi var” diye konuştu.

Kulis bilgisine göre eski bakanların büyük çoğunluğu Yıldırım’a şu şikayetleri iletti: “Bizler partiye büyük emekler verdik. Tüm yasa ve anayasa çalışmalarımızı daha fazla demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve evrensel değerlerden yola çıkarak yaptık. Geçmişte, ortaya koyduğumuz anayasa metinleri, büyük tartışmalarla sonuca vardı, komisyonlar kuruldu, günlerce müzakere edildi. Şimdi cumhurbaşkanlığı sistemi olarak ortaya konulan metnin içeriğinde ciddi sakıncalar var, yanlışlar var. Daha iyi bir metin hazırlanabilir ve halkın önüne getirilebilirdi. Başkanlık sistemini bizden daha iyi bilen parti yok.”