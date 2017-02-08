CHP’li Böke son KHK’yı yorumladı: Her darbe önce üniversiteyi susturur

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) akademisyenlerin ‘kıyım’a uğratıldığını belirterek, yapılanları ‘darbe’ye benzetti.

Dün gece yayınlanan KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nden 34’ü ‘barış akademisyeni’ olmak üzere toplam 72 akademisyen atılmıştı.

‘Rektörler de o karanlık tarihe yazıldılar’

Merkez yürütme kurulu toplantısının ardından konuşan Böke, dün gece yayınanan KHK’yı ‘sinsi’ diye niteleyerek, “Dün itibariyle Mekteb-i Mülkiye cumhuriyetin kadrolarını yetiştirmiş soylu kurum yok edildi. Dün itibariyle Türkiye’de üniversite yok edildi” dedi.

KHK’larla akademisyenlerin ve bilim insanlarının sesini kısılmaya çalışıldığını vurgulayan CHP sözcüsü, “Üniversitesini korumayan, hocalarını, bilim insanlarını, otoriter iktidarın önüne atan o karanlıkla işbirliği yapan rektörler de bu iktidarla beraber o karanlık tarihe yazıldılar. Her darbe önce üniversiteyi susturur” diye konuştu.

‘Ortamı terörize ederek demokrasiyi yok etmek istiyorlar’

İhraç edilen akademisyenlerle dayanışma içinde olduğunu kaydeden Böke, hükümeti “Bir kez daha anlatacak hikayesi olmayanlar korkutarak kendileri ortamı terörize ederek, demokratik hakkını kullanarak fikrini söyleyenlere ne söylediğinden bağımsız olarak bir terörist lakabı takarak bu ülkede demokrasiyi yok etmek istiyorlar. Anlatacak hikayeleri yok” sözleriyle eleştirdi.

‘Bilimin yarattığı özgürlük mutlaka kazanacak’

Hükümetin KHK’yla yaptığı ihraçları 12 Eylül darbecilerine benzeten CHP sözcüsü şöyle devam etti: “Bu zihniyetin bir derdi var. Bu zihniyet özgürlüğe karşı. Hocalar mutlaka geri dönecek. Bu topraklarda yine aydınlık günlerde bilim, ve o bilimin yarattığı özgürlük mutlaka kazanacak. Bende şimdi değerli yol arkadaşlarımla beraber buradan çıkıp Mülkiye’ye gideceğim ve o tarihe sıkı sıkı sarılacağım.”