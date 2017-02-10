CHP sahip çıktı: KHK’yla ihraç edilen akademisyenlere iş bulunacak

CHP, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyenlere sahip çıkacak. Bu kapsamdaki akademisyenlere iş bulunması için çalışma başlatıldı.

CNN Türk’te yer alan habere göre dün gerçekleştirilen CHP merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında ihraç edilen akademisyenler gündeme gelirken, ilk etapta bu isimlerin göreve iadesi için çaba harcanmasına karar verildi.

Eğer göreve iade konusunda başarısız olunursa, akademisyenlerin CHP’li belediyelerde danışman veya farklı bir statüde işe yerleştirilmesinin mevzuata uygun olup olmadığı araştırılacak.

Bundan da sonuç alınamaması halinde CHP farklı alternatiflere yönelecek ve bağımsız akademilerin, düşünce kuruluşlarının veya kamuoyu araştırma şirketlerinin kurulması için çalışma başlatacak.

Bu kapsamda öncelik de ekonomik olarak acil ihtiyaç sahibi akademisyenlerin olacak.

Kılıçdaroğlu: Hiçbir demokratik ülkede böyle bir cezalandırma yaşanmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında, üniversitelerin özerkliğini ve bilim insanlarının özgürce çalışmasını savunduklarını belirterek, “Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle topyekûn bir cezalandırma yaşanmadı. Akademisyenleri bu şekilde görevden uzaklaştırır, ekmeğini elinden alırsanız, bilimsel özerkliği ve bilim üretimini de yok edersiniz” diye konuştu.