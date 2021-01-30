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Yaramazlara biraz batar!

CHP sözcüsü: İnsanlığın mukaddes değerlerine hiçbir saldırıyı kabul edemeyiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ‘insanlığın mukaddes değerlerine saldırı’yı kabul etmediklerini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Öztrak’ın açıklaması, Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görselin sergilenmesine dair soruşturma başlatılmasının ardından geldi. Soruşturma kapsamında dört kişi gözaltında.

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CHP sözcüsü, Twitter hesabından şunları yazdı: “İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Görünen ve görünmeyen sorumlulularının bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz.”

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