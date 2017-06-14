Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Kılıçdaroğlu: Yarın Güvenpark’ta yürüyüşümüzü başlatacağız


 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından ‘yürüyüş’ çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Kararın ardından parti grubu ve merkez yönetim kurulu olağanüstü toplanırken, vekiller de Meclis genel kurulunu terk etmişti.

CHP merkez yürütme kurulu da,  Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı.

Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından CHP lideri şunları söyledi: “Kararı verenler kararın altınca kalacaklar. Asla ve asla kabul etmiyoruz. Düşünce özgürlüğü istiyoruz. ‘Saray’ın sopası olma görevini yerine getiriyorlar. Yarın saat 11.00’de Güvenpark’ta olacağız, yürüyüşümüz başlatacağız. Elimizde tek bir pankart olacak, ‘Adalet’ diye. Bu ülkeye demokrasi gelene kadar, adalet gelene kadar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.”

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nu aramış: Moralini bozma, arkandayız

CHP grubu Meclis’i terk etti: Berberoğlu kararı faşizmin tescili

Mahkeme, Berberoğlu’nu kaçar diye tutuklamış

CHP, Berberoğlu kararına çok sert: Lanet olsun, gün gelecek, Erdoğan yargılanacak

Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası üzerine CHP grubu olağanüstü toplandı

MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis verilen CHP’li vekil Enis Berberoğlu tutuklandı

SON HABERLER

Akşam Postası / 14 Haziran 2017

MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla yargılanan eski gazeteci ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. Berberoğlu adliyede tutuklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...