Kılıçdaroğlu: Yarın Güvenpark’ta yürüyüşümüzü başlatacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından ‘yürüyüş’ çağrısı yaptı.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Kararın ardından parti grubu ve merkez yönetim kurulu olağanüstü toplanırken, vekiller de Meclis genel kurulunu terk etmişti.

CHP merkez yürütme kurulu da, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı.

Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından CHP lideri şunları söyledi: “Kararı verenler kararın altınca kalacaklar. Asla ve asla kabul etmiyoruz. Düşünce özgürlüğü istiyoruz. ‘Saray’ın sopası olma görevini yerine getiriyorlar. Yarın saat 11.00’de Güvenpark’ta olacağız, yürüyüşümüz başlatacağız. Elimizde tek bir pankart olacak, ‘Adalet’ diye. Bu ülkeye demokrasi gelene kadar, adalet gelene kadar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.”