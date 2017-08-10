CHP kararını verdi: Beş günlük ‘Adalet Kurultayı’nın yeri Kocadere Kamp Alanı

CHP’nin herkese açık beş günlük ‘Adalet Kurultayı’nın yeri Gelibolu Yarımadası’ndaki Kocadere Kamp Alanı olarak kesinleşti.

‘Adalet Kurultayı’nın 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale’de yapılacağını duyuran parti sözcüsü Bülent Tezcan, kurultayın özellikle bu kentte yapılacağını belirterek “Çanakkale, ilk defa hiçbir etnik ayrım gözetmeden ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan önce bu milletin Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı gözetmeden bir arada işgale karşı koyun koyuna savaştığı yer” demişti.

Parti, önceliğinin Gelibolu Yarımadası olduğunu, alternatifin ise Kaz Dağları olarak düşünüldüğünü açıklamıştı.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek detayları paylaştı: “26 Ağustos sabahı program başlayacak ve dört gün paneller ve farklı etkinliklerle yaşamın her alanı için adalet vurgusu yapılacak. Kocadere Kamp Alanı’nda, doğal ve tarihi bir alanda kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Türkiye’ye ve tüm dünyaya bu kurultaydan barış ve adalet mesajları vereceğiz. Kurultay boyunca kamp alanında kalacağız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da burada kalacak. Katılımcılar karavan ve çadırlarda konaklayacak.”

Kocadere Kamp Alanı, Çanakkale Savaşı’nı anma etkinlikleri kapsamında her yıl 25 Nisan sabahı düzenlenen 57. Alay Yürüyüşü’nün kamp ve başlangıç noktası olarak kullanılıyor.