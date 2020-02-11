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Yaramazlara biraz batar!

CHP ‘İdlib’i Meclis’e taşıyor: Suriye ile TSK arasında her an çatışma çıkabilir

CHP, TBMM Genel Kurulu’nda ‘İdlib‘ konulu genel görüşme talebine ilişkin önerge hazırladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

13 Türk askerinin İdlib’de Suriye ordusunun topçu ateşi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Rus heyeti Ankara’ya gelmiş ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Suriye hükümeti de bugün (11 Şubat) ülkenin kuzeydoğusundaki otoyolu 2012 yılından sonra ilk defa kontrolü altına almıştı.

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“Suriye’nin temel ulaşım hatları sayılan M4 ve M5 karayolları üzerinde bulunan ve İdlib sınırları içinde yer alan yerleşim birimleri Suriye yönetiminin kontrolüne geçerken, sayıları on binlerle ifade edilen terörist unsurlar ve yüz binlerce sivil Türkiye sınırına yönelmişlerdir. 

‘Gerilim hızla tırmanıyor’

CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan önergede Suriye’nin İdlib vilayetinde, Rusya ve İran’ın desteklediği Suriye ordusunun ilerleyişinin devam ettiği hatırlatılarak şöyle dendi:

Türkiye’nin İdlib’e askeri tahkimatı devam ederken, Suriye ordusunun 3 Şubat 2020 tarihinde Serakib şehri yakınlarındaki saldırısı sonucunda yedisi asker sekiz vatandaşımız şehit oldu, 13 askerimiz de yaralandı. 10 Şubat 2020 tarihinde Taftanaz beldesine yapılan saldırıda ise beş askerimiz şehit olurken, beş askerimiz de yaralandı. Bütün bu gelişmeler, İdlib’de gerilimin hızla tırmandığını, TSK ile Suriye ordusunun her an sıcak çatışmaya girebileceğini göstermektedir.

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Ayrıca, Rusya ve İran’ın bu konudaki tutumlarının ülkemiz lehine olmayabileceği, İdlib’deki TSK unsurlarının bölgede bulunan El Kaide uzantılı terörist örgütlerin de hedefi olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.”

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