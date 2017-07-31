CHP ‘Adalet Kurultayı’ düzenleyecek: ”Benim de bir arzuhalim var’ diyen gelsin’

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CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 25 gün süren Adalet Yürüyüşü’nün ardından, “Adalet dosyasına koyacak benim de bir arzuhalim var” diyen herkese açık beş günlük bir ‘Adalet Kurultayı’ düzenleyeceklerini açıkladı.

Tezcan, Adalet Kurultayı’nın 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale’de yapılacağını belirterek bu kararın nasıl alındığını da şöyle anlattı: “Bu yürüyüşün arkasından bütün toplum kesimlerinin adaleti tartışacağı ve adaletle ilgili yol haritasını çıkaracağı bir kurultay talebi geldi. ‘Adalet Yürüyüşü’nün üzerinde artık her kesim, ‘Türkiye’nin bütün adaletsizliklerini tüm boyutlarıyla tartışacağımız bir kurultaya ihtiyacımız var’ dedi. Böyle bir talebe kulaklarımızı tıkayabilmemiz mümkün değildi. O nedenle 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’de beş günlük bir ‘Adalet Kurultayı’ yapacağız. Bu ‘Adalet Kurultayı’nda, bütün boyutlarıyla toplumun her kesimi Türkiye’de yaşanan adaletsizlikler, adaletin katledilmesinde gelinen nokta ve çıkış yollarını konuşacak.”

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Kurultay düzenleme kararının uygulanması zaruri bir talepten doğduğunu belirten Tezcan, kurultayın tarihi bir yönü olduğunu da söyleyerek, “Tarihimizde atalarımız bütün büyük devlet meselelerin ve toplumsal sorunları kurultaylarla çözmüşler. Halk olarak bir araya gelmişler ve kurultaylar aslında bugün anlaşıldığı gibi partilerin organik toplantıları değil; büyük toplumsal meselelerin çözüm yerleri olmuşlar. O yüzden adalet gibi temel bir meselenin, herkesin ortak sorunu olan bir meselenin çözümü ancak ve ancak bizim birikimimize uygun olarak bir ‘Adalet Kurultayı’nda olabilir dendi” diye konuştu.

Yer Çanakkale, tarih 26 Ağustos

Kurultayın özellikle Çanakkale’de yapılacağını belirten Tezcan, “Çanakkale, ilk defa hiçbir etnik ayrım gözetmeden ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan önce bu milletin Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı gözetmeden bir arada işgale karşı koyun koyuna savaştığı yer” derken, Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos tarihinin de yine benzer bir sebeple kurultayın başlatılacağı tarih olarak belirlendiğini kaydetti.

Tezcan şunları söyledi: “Bu nedenle o aradaki 5 günlük dönem, milletimizin bir yeni büyük taarruzunun ve yeni büyük zaferinin işareti olacak önemli görüşmelerin yapılacağı bir yer olacaktır.”

‘Herkesi davet edeceğiz’

CHP genel başkan yardımcısı, kurultayın, Adalet Yürüyüşü gibi partiler üstü bir etkinlik olacağını da kaydetti.

Tezcan, halka da kurultaya katılmaları için çağrıda bulunarak şöyle devam etti: “Adalet dosyasına koyacak benim de bir arzuhalim var’ diyen herkesi 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’deki ‘Adalet Kurultayı’mıza davet ediyoruz. Bunun dışında tabii ki özel davetlerimiz olacak. Bu, bir siyasi partinin kurultayı değil; herkesi davet edeceğiz. Yeter ki ‘Adalete katkı vermek istiyorum’ desin ve katkı verme niyetiyle gelsin. Geniş bir alanda, çok renkli ve sürprizlerle bezenmiş bir kurultayımız olacak. Adalet arayan herkes kendini bulacak. Davetin ilk şeklini burada yaptım.”

‘Erdoğan’ın yorgunluğu Türkiye’yi yoruyor’

Tezcan basın toplantısında partisindeki vekil ve bakanlara “Yorulan varsa kenara çekilsin” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da eleştirdi: “Erken seçim tartışması ne kadar gündeme gelir, onu bilmiyorum. Parlamentoda belli bir çoğunluk var. Parlamentoda bu noktada bir irade oluşursa her zaman söylüyoruz, muhalefet partileri seçimden kaçmaz. Biz, yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Yorgunluk meselesine gelince, aslında bakarsanız AK Parti Sayın Genel Başkanı siyaset yorgunu. Sayın Erdoğan’ın yorgunluğu Türkiye’yi yoruyor. Bu yorgunluktan çıkmanın yolu Türkiye’de hızla ve acil bir iktidar değişikliğinden geçiyor.”