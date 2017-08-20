Caretta carettalar için kampanya: Yaşam alanları Orak Adası tekne turu ve kişisel turizme kapatılsın

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Caretta caretta türü kaplumbağaların yaşam alanlarından Muğla’nın Bodrum ilçesi yakınlarındaki Orak Adası’nın tekne turu ve kişisel turizme kapatılması talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

Adadaki caretta carettalar, son dönemde yaşam alanlarına giren insanlara yönelik saldırılarıyla gündeme gelmişti.

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‘Yaşam alanlarına giren insanlara saldırması doğal’

Bu saldırılarla ilgili haberlere atıf yapılan kampanya metninde şu ifadeler yer aldı: “Caretta carettaların yaşam alanlarına giren insanlara saldırması oldukça doğal! O yüzden Orak Adası’nda tekne turu ve kişisel olarak denize girilmesi yasaklansın ve caretta carettalar doğal alanlarında yaşasın. Kimin özel alanına saldırı olursa o hayvan veya kişi saldırgan olur.”

Change.org’da başlatılan ve 35 bin imzanın hedeflendiği kampanyada şu ana dek 32 bine yakın imza toplandı.