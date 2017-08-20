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Caretta carettalar için kampanya: Yaşam alanları Orak Adası tekne turu ve kişisel turizme kapatılsın

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Caretta caretta türü kaplumbağaların yaşam alanlarından Muğla’nın Bodrum ilçesi yakınlarındaki Orak Adası’nın tekne turu ve kişisel turizme kapatılması talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Adadaki caretta carettalar, son dönemde yaşam alanlarına giren insanlara yönelik saldırılarıyla gündeme gelmişti.

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‘Yaşam alanlarına giren insanlara saldırması doğal’

Bu saldırılarla ilgili haberlere atıf yapılan kampanya metninde şu ifadeler yer aldı: “Caretta carettaların yaşam alanlarına giren insanlara saldırması oldukça doğal! O yüzden Orak Adası’nda tekne turu ve kişisel olarak denize girilmesi yasaklansın ve caretta carettalar doğal alanlarında yaşasın. Kimin özel alanına saldırı olursa o hayvan veya kişi saldırgan olur.”

Change.org’da başlatılan ve 35 bin imzanın hedeflendiği kampanyada şu ana dek 32 bine yakın imza toplandı.

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