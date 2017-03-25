Canikli’ye rapor gelmiş: IŞİD ‘Hayır’ için çalışıyor, Almanya CHP’yi kullanıyor

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, ellerinde istihbarat raporları olduğunu belirterek IŞİD’in Türkiye’de gizlice ‘Hayır’ kampanyası yürüttüğünü öne sürdü.

Beykoz’da muhtarlarla bir araya gelen Canikli, mevcut yönetim sistemiyle sorunların süreceğini savunarak, “Bize istihbari raporlar geliyor. DEAŞ terör örgütü de Türkiye’de gizlice kendi taraftarları ile ‘Hayır’ kampanyası yürütüyor” dedi.

‘CHP gayri milli’

‘Hayır’ kampanyası yürütenlerin büyük bir bölümünün ‘gayri milli’ olduğunu iddia eden Canikli, CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu’nu hedef aldı: “Türkiye’de hayır kampanyasını çok güçlü bir şekilde yürüten CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu. O da mı gayrı milli? Evet, o da gayrı milli. Çok net söylüyorum. Bugüne kadar Türkiye’nin menfaatine olan her düzenlemede Kılıçdaroğlu, bunun karşısında oldu. Kılıçdaroğlu’nu, şu anda CHP’yi, maalesef büyük oranda Almanya derin devleti yönetiyor. Bunu açıkça söylüyoruz. Bu biliniyor. Açıktan söylemenin bir mahzuru yok. Onlarla çok yakın ilişki içerisinde. Onların talimatı ile hareket ediyor.”

‘Gitsinler dava açsınlar’

CHP’ye yönelik eleştirilerinde ‘dozu artıran’ Canikli, “CHP milli değildir, Almanya derin devleti tarafından kullanılmakta, yönetilmekte ve yönlendirilmekte. Buradan açıkça söylüyorum. Gitsinler dava açsınlar. Açsınlar, her şeyi konuşalım, her şeyi dökelim ortaya” dedi.