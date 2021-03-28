Büyükşehir belediyesinden müzisyenlere destek: ‘İstanbul Bir Sahne’ konserleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgın nedeniyle çalışamadığı için zor günler geçiren müzisyenleri desteklemek amacıyla başlatılan ‘İstanbul Bir Sahne’ projesini duyurdu.

Fotoğraf: Vikipedi (Temsili)

Proje kapsamında 39 ilçede 100’den fazla açıkhava sahnesi kurulacak. Binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşması sağlanacak.

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Hem sanatçıların mesleklerini icra etmesini hem de İstanbul’da iyimsel bir hava estirmek istediğini belirten İmamoğlu “Her ne kadar malum virüs yüzünden sahneler bir süredir sessiz olsa da şimdi bu sessizliğe son verme ve şehri notalarla şenlendirme vaktidir” dedi.

Tüm konserlerde belediye olarak salgın önlemlerinin alınacağını vurgulayan İmamoğlu “İstanbullular pandemiye rağmen güvenle ücretsiz bir nevi konser keyfi yaşayacak” dedi.

Etkinlikte sahne almak isteyen müzisyenler bugünden itibaren projenin sitesinden başvuru yapabiliyor.