İzmir bir kadının polis tarafından darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

‘Yere yatırdı, tekmeledi’

Show Haber’in haberine göre, Alsancak’ta Seray adlı arkadaşıyla yürürken önce tacize ardından polis şiddetine uğradığını belirten Derya adlı kadın olayı şöyle anlattı: “Eve dönüyorduk zaten. Motosikletli iki genç, elle taciz ettiler beni. Polisleri gördük. Yardım istemek amacıyla yanlarına gittik. ‘Plakayı alamadık, gördüyseniz yardımcı olabilir misiniz?’ dedim. Direk yere yatırdı zaten. Kırık ayağımın üzerine bastı. Tekmeledi her yerimi. Kalçamda morluk var.”

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‘Şu saatten sonra polise nasıl güvenebilirim?’

19 yaşındaki kadın “Taciz edildim, üstüne yardım istediğim polis tarafından darp edildim. Şu saatten sonra nasıl güvenebilirim polislere, insanlara?” diye sordu.

‘Size bu kılıkla az bile yapmışlar’

Tacize uğrayan ve polis tarafından darp edilen kadının arkadaşı Seray ise polis memurunun “Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın” dediğini öne sürdü.

Olayın ardından iki kadın hem tacizle suçladıkları motosikletli kişilerden hem de şiddet uyguladığı güvenlik kameralarına yansıyan polisten şikayetçi oldu.

Polisin de kadınlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.