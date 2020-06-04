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Yaramazlara biraz batar!

Bu hafta sonu da 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23:00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

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Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlama günlerinde lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek. Ekmek üretilen fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satılan bayiler, tatlı üretilen, satılan iş yerleri açık olacak.

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