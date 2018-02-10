Bu da Müslüman kadınların #MeToo’su: Hac ve camide maruz kaldıkları cinsel taciz vakalarını teşhir ettiler

Müslüman kadınlar, sosyal medyada #MosqueMeToo (cami) etiketini kullanarak hac ziyareti ve diğer dini ortamlarda maruz kaldıkları cinsel taciz vakalarını teşhir etmeye başladılar.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Türkiye’de #SenDeAnlat İngilizce’de #MeToo etiketinde yansımasını bulan cinsel tacizi teşhir amaçlı kampanyalardan esinlenen protesto, Mısır asıllı Amerikalı feminist gazeteci Mona Eltahawy’nin çocuk yaşta hac ziyareti sırasında uğradığı cinsel saldırıyı anlatmasıyla başladı.

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Altahawy, “Hacda cinsel saldırıya uğradığımda 15 yaşındaydım. Travma geçirdim ve utanç içinde kaldım. Şu anda 50 yaşındayım, utanmıyorum ve o zaman sahip olmadığım bir güce ve platforma sahibim” diye yazdı. Kadınların bir numaralı önceliği olduğunu belirten Altahawy, İslamofobikler, ırkçılar ve Müslüman kadın düşmanlarına da meydan okuduğunu yazdı.

Dün dünyanın dört bir yanından Müslüman kadın ve erkekler bu etiketle mesajlar attılar ve 24 saatten az bir sürede bu etiket 2 bin kez twitlendi.