BTK’ya göre rekabetle ilgili durumlarda site kapatılmaz: Booking.com’a engelleme söz konusu değil

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Türkiye’deki faaliyetleri için tedbiren durdurma kararı alınan milyonlarca kullanıcıya sahip online rezervasyon portalı Booking.com’a erişim engeli getirilmediğini duyurdu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB), Hollanda menşeili Booking.com’un seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açtığı davada tedbiren durdurma kararı alınmıştı.

Sitenin bugün Türkiye’deki tesisleri için sayfasında arama yapmak imkansız hale geldi. Türkiye dışında rezervasyon ise yapılabiliyor. Şimdiye kadar yapılan rezervasyonlarda ise bir sorun olmayacak.

Booking.com ise tedbiren durdurma kararını temyize götüreceğini açıklamıştı.

‘O şekilde engellemek mümkün değil’

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, kendilerine erişim engeline ilişkin bir şey ulaşmadığını ve konuyu gazetelerden öğrendiklerini belirterek şunları söyledi: “Yalnız şöyle bir durum var; bizim mevzuatımızda rekabete aykırı işlem nedeniyle internet sitesi kapatmaya ilişkin bir hüküm yok. Bu kararı kimin verdiğine bakarız. İnternet sayfası engellemeyle ilgili merciler belli. O mercilerden gelecek kararı görmemiz lazım. Benim gazetelerde okuduğum şekliyle engellemek mümkün değil.”

‘Engellenmesi gibi bir durum söz konusu değil’

Booking.com’da Türkiye içi otellere rezervasyon yapılamadığını, ancak yurt dışında bu işlemin yapılabildiği hatırlatılan Sayan, bunun Booking.com’un kendi inisiyatifi dahilinde olduğunu söyledi: “Normalde bizim yaptığımız şey, siteye tamamen erişimi engellemek şeklinde oluyor. Booking.com’da eğer belirttiğiniz gibi bir durum varsa kendisi bu kararın gereğini kendi kendine yerine getirmiştir. Bizim açımızdan bunun engellenmesi gibi bir durum söz konusu değil.”

‘Rekabetle ilgili hususla site erişime kapatılamaz’

Daha önce AA’da yer alan bir haberde Booking.com’a tedbiren durdurma kararı veren İstanbul 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin BTK’ya yazı yazmaya karar verdiği ve BTK’nın yazı sonrası siteye erişim engeli koyacağı bilgisine yer verilmişti.

Sayan, “Mahkeme kararıyla ilgili bir yazı elinize ulaştığında nasıl bir yol izleyeceksiniz?” sorusuna da “Bunu neye dayandırarak söylediklerini görmeden bir şey demem mümkün değil. İcraata uygunsa uygulanır ama rekabetle ilgili hususla site erişime kapatılamaz” diye yanıt verdi.