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Yaramazlara biraz batar!

Britanya, Pfizer’ın aşısını bu hafta piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Britanya, bu hafta Pfizer ve BioNTech’in Covid-19 aşısını piyasaya sürecek ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Hükümetten yapılan açıklamaya göre doktor muayenehanelerine dağıtılmadan önce aşı başlangıçta hastanelerde erişilebilir olacak.

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Britanya’nın Ulusal Sağlık Sistemi’nden (NHS) yayınlanan görüntülerde başkent Londra’nın güneyindeki Croydon Üniversitesi Hastanesi’ne aşıların içinde olduğu kutuların teslim edildiği ve özel, güvenlikli bir buzdolabında saklandığı görülüyor.

NHS, 80 yaş üzerindeki kişilerin, ön cephedeki sağlık çalışanlarının ve bakımevi çalışanlarıyla sakinlerinin aşılanmasına öncelik vererek ilk dozlar için salıdan itibaren yetki verileceğini açıkladı.

Bu hafta yaklaşık 800 bin dozun erişilebilir olması bekleniyor.

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Britanya, aşıdan toplamda 40 milyon doz sipariş vermişti. Her kişinin iki doz aşı olması gerektiğinden dolayı bu rakam 67 milyonluk ülkenin 20 milyonunu aşılamak için yeterli olacak.

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