Brezilya, Çin’den ek 20 milyon doz aşı alacak

Brezilya’nın Sao Paulo şehri valisi Joao Doria, Brezilya’nın Çin’den ek 20 milyon doz CoronaVac aşısı almak için görüştüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Çinli Sinovac Biotech firmasından yapılacak olan bu ek alım ülkede aşıya duyulan güveni gösterdiği yönünde değerlendirildi.

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Doria, ilk kez duyurulan bu anlaşma ile Brezilya daha önce aldığı 100 milyon doz aşıya ek olarak 20 milyon doz daha alınacağını belirtti.

Brezilya’da Butantan Biyomedikal Enstitüsü CoronaVac aşısını geniş çaplı deneyler ile denemiş ve ulusal aşı programı için doz ayarlamaya ve verileri girmeye başlamıştı.

Öte yandan, 2022 yılının başında aşının Brezilya’da üretilmeye başlaması için girişim yapıldı.

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Brezilya’da CoronaVac dışında AstraZeneca firmasının geliştirdiği aşı da acil durumlarda kullanılmak üzere onay almıştı.