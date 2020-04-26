Brad Pitt kılık değiştirip Trump’la dalga geçti: Mucizeler A planı olmamalı

ABD’li film yıldızı Brad Pitt, ülkesinde corona virüsüyle mücadelede sembol isim olan Anthony Fauci kılığına girerek, ABD Başkanı Trump’ın salgınla ilgili kullandığı bazı ifadelerle dalga geçti.

Trump son dönemde Covid-19 tedavisi için önerdiği ‘çılgın‘ yöntemlerle gündemde.

Reklam

Vücuda ultraviyole ışığı sokmaktan dezenfektan enjekte etmeye kadar sağlıkçıların kesinlikte onaylamadığı pek çok öneriyle dalga konusu olan Trump, Pitt’in alaycı ifadelerinden de kaçamadı.

Katıldığı ‘Saturday Night Live’ adlı hiciv programında Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci kılığına giren Pitt, “Virüsle ilgili birçok yanlış bilgi ortalıkta dolanıyor ve bu akşam sizlere başkanın virüsle ilgili ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım” dedi.

Trump’ın corona virüsü aşısının bulunmasıyla ilgili “Görece yakında” sözlerini yorumlayan film yıldızı, “Bu ilginç bir ifade. Tüm dünya tarihine göre, tabii, aşı çok hızlı bulunacaktır. Ama bir arkadaşınıza görece yakında orada olacağınızı söyleyip bir buçuk yıl sonra ortaya çıkarsanız, arkadaşınızın görece tepesi atabilir” dedi.

Reklam

Trump’ın virüsün bir mucize gibi bir günde ortadan kaybolacağına dair iddiasını da değerlendiren Fauci kılığındaki Pitt, “Mucizeler harikadır, onları kim sevmez. Ama mucizeler A planı olmamalı” diye konuştu.

Brad Pitt programın sonunda peruğunu ve gözlülüğünü çıkartarak “Gerçek Dr. Fauci’ye sakinliği ve açık sözlülüğü için teşekkür ediyorum” dedi.