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Boşanma davalarına ‘aile arabuluculuğu’ geliyor, kadına şiddet muaf

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Boşanma, nafaka, mal paylaşımı, tazminat, velâyet, çocukla kişisel ilişki kurma gibi konularda yargı yoluna başvuracak bireyler ‘aile arabulucusu’na yönlendirilecek. Kadına şiddet eksenli boşanma davaları arabuluculuk sisteminden muaf tutulacak.

Fotoğraf: Reuters

Yeni mevzuata göre kurulacak ‘aile arabuluculuğu merkezleri’nde hukukçu arabulucuların yanısıra psikolog, sosyolog gibi değişik alanlardan uzmanlar istihdam edilecek. 2 bin aile arabulucusu anlaşmazlıkları gidermeye çalışacak.

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Daha önce de gündeme gelen mevzuat değişikliğinde, danışmanlık ve arabuluculuk hizmetinin imamlara devredilmesinin alt yapısının kurulduğu yönünde tartışmalar yaşanmıştı.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın ulaştığı yeni mevzuata göre arabulucular, öncelikle tarafları barıştırmaya çalışacak. Taraflara, çocukların menfaatini gözeten çözüm bulunması konusunda yardımcı olunacak. Arabulucu huzurunda sağlanan uzlaşı, her şartta aile hâkiminin onayından geçecek.

Arabuluculukta görülen uyuşmazlıklar gizli kalacak.

Kadına şiddet eksenli boşanma davaları ise arabuluculuk sisteminden muaf tutulacak.

Abdülhamit Gül Fotoğraf: DHA

Daha önce uygulanması düşünülen sistemle ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Bir uzman marifetiyle, arabulucu ya da hakem marifetiyle mahkeme psikolojisini görmeden bir aile arabuluculuğu üzerinde de çalışıyoruz. Dava açılmadan aile kurumunun ayakta durabilmesi için arabulucuya, hakeme gitme ve düşünme için süre verebilmeye yönelik çalışmalar yapılıyor” demişti.

Uzun süredir farklı bağlamlarda dile getirilen arabuluculuk sisteminde, danışılan uzmanların kim olacağı tartışma konusu.

‘Eskiden imam araya girerdi’

Eski aile bakanı Fatma Şahin bu konuda şöyle demişti: “Boşanma sayılarını görünce ‘aile ombudsmanlığı’ akla geliyor. Bu kentleşme, göç olmadan önce küçük olaylarda bir aile büyüğü, kanaat önderi, bir öğretmen, bir imam gelir araya girerdi. Ailenin içinde bir şey varsa bunu kendi içlerinde düzeltirdi.”

Bu sözler o dönemde bakanlığın boşanmalarda imamları danışman yaparak, kadına baskı yapılabileceği yönünde değerlendirilip eleştirilmişti.

‘Psikolog yerine imama ihtiyacımız var’

Yine eski aile  bakanı Sema Ramazanoğlu da 2015’te “Bizim, psikolog ve pedagoga  değil imama ihtiyacımız” var demişti.

Ramazanoğlu, 2015’te psikolog kadrolarını iptal edip bakanlığa bunun yerine 25 imam almıştı.

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