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Boğaziçi hocaları ihraçlara karşı ses verdi: Akademik ilkelerimize ve özerkliğe aykırı

 

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, iki mesai arkadaşlarının ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza attığı için ihraç edilmesini protesto etti.

Üniversitenin güney kampusunda basın açıklaması düzenleyen akademisyenler, tarih bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Noemi Levy-Aksu ve sosyoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abbas Vali’nin çalışma izinlerinin 22 Şubat tarihinde YÖK tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

Akademisyenler adına açıklamayı okuyan Prof. Dr. Yaman Barlas, “Üniversitemizin süreç ve kurullarını tamamen dışlayan bu kararı, akademik ilkelerimize ve özerkliğe aykırı bulduğumuzu ve bu karar geri alınıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı duyuruyoruz” dedi.

Levy-Aksu: Mücadele etmeye devam edeceğim

Akademisyenlerin ardından açıklama yapan Levy-Aksu da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğretim üyelerinin tepkisinin bir ilk olduğunu ve diğer üniversitelere de örnek olacağını belirterek, yaşananları ‘akademik ilkelere ve ifade özgürlüğüne karşı saldırı’ diye niteledi.

Levy-Aksu, şöyle konuştu: “Türkiye’nin birçok üniversitesinde eleştirel seslere karşı yapılan saldırılardan farksızdır. Eleştirinin imkansız olduğu bir üniversite, bir üniversite değildir. Muhalefetin susturulduğu bir demokrasi de bir demokrasi değildir. Barış, demokrasi ve üniversite için mücadele etmeye devam edeceğim.”

‘Özgürlükçü geleneğe sahip çıkacağını söyleyen’ rektörden ses yok

İki akademisyenin çalışma izni YÖK tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne 8 Mart’ta ulaştırılan 22 Şubat tarihli yazıyla iptal edilmişti.

Levy-Aksu Diken’e verdiği söyleşide, durumu Boğaziçi rektör yardımcısından gelen email yoluyla öğrendiğini, çok sayıda mesai arkadaşını destek ifade ettiğini ama rektörün kendisiyle hiç iletişim kurmadığını aktarmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne aday bile olmamasına karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan Prof. Dr. Mehmed Özkan, koltuğa oturmasının ardından üniversitenin özgürlükçü yaşam geleneğine sahip çıkacağını öne sürmüştü.

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