Boğaziçi hocaları ihraçlara karşı ses verdi: Akademik ilkelerimize ve özerkliğe aykırı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, iki mesai arkadaşlarının ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza attığı için ihraç edilmesini protesto etti.
Üniversitenin güney kampusunda basın açıklaması düzenleyen akademisyenler, tarih bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Noemi Levy-Aksu ve sosyoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abbas Vali’nin çalışma izinlerinin 22 Şubat tarihinde YÖK tarafından iptal edildiğini hatırlattı.
Akademisyenler adına açıklamayı okuyan Prof. Dr. Yaman Barlas, “Üniversitemizin süreç ve kurullarını tamamen dışlayan bu kararı, akademik ilkelerimize ve özerkliğe aykırı bulduğumuzu ve bu karar geri alınıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı duyuruyoruz” dedi.
Levy-Aksu: Mücadele etmeye devam edeceğim
Akademisyenlerin ardından açıklama yapan Levy-Aksu da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğretim üyelerinin tepkisinin bir ilk olduğunu ve diğer üniversitelere de örnek olacağını belirterek, yaşananları ‘akademik ilkelere ve ifade özgürlüğüne karşı saldırı’ diye niteledi.
Levy-Aksu, şöyle konuştu: “Türkiye’nin birçok üniversitesinde eleştirel seslere karşı yapılan saldırılardan farksızdır. Eleştirinin imkansız olduğu bir üniversite, bir üniversite değildir. Muhalefetin susturulduğu bir demokrasi de bir demokrasi değildir. Barış, demokrasi ve üniversite için mücadele etmeye devam edeceğim.”
‘Özgürlükçü geleneğe sahip çıkacağını söyleyen’ rektörden ses yok
İki akademisyenin çalışma izni YÖK tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne 8 Mart’ta ulaştırılan 22 Şubat tarihli yazıyla iptal edilmişti.
Levy-Aksu Diken’e verdiği söyleşide, durumu Boğaziçi rektör yardımcısından gelen email yoluyla öğrendiğini, çok sayıda mesai arkadaşını destek ifade ettiğini ama rektörün kendisiyle hiç iletişim kurmadığını aktarmıştı.
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne aday bile olmamasına karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan Prof. Dr. Mehmed Özkan, koltuğa oturmasının ardından üniversitenin özgürlükçü yaşam geleneğine sahip çıkacağını öne sürmüştü.
Boğaziçi’nden ihraç edilen doçent Levy-Aksu: İmza vicdani görevdi, hiç pişman değilim
İhraç sırası Boğaziçi’ne geldi: YÖK ‘imzacı’ akademisyenin sözleşmesini uzatmadı
İki ‘barış imzacısı’ daha ‘kıyım’ kurbanı: Pazarda limon satarım ama eyvallah etmem
Kulis: YÖK başkanı ‘imzacı’ akademisyenlere karşı ‘görev’ini yapmış
KHK bilançosu: Şimdiye kadar 312 imzacı akademisyen ihraç edildi
KHK ihraçları protestosunda polisten akademisyene: Senden hoca olmaz
Üniversiteler ayaklandı, medya suskun: İhraçlara öğrencilerden dalga dalga tepki
İhraç edilemez bağlılık: Öğrenciler, Ankara Üniversitesi’ni hocalarının resimleriyle donattı
Marmara Üniversitesi’nde ‘ülkücü’ sloganlarıyla akademisyenlere saldırı
İhraç edilen akademisyenlerden Mülkiye’de ‘Büyük Ders’: Bu bir dönüşüm yaratacak
Ankara Üniversitesi ablukada: Polis gaz ve mermiyle saldırdı, 12 gözaltı
Mülkiye öğrencileri ihraçlara ‘ses çıkardı’: Bizi hafife almayın, eğitim hakkımızı gasp etmeyin
Mülkiye’de hocalardan ‘haysiyet’ sınavı: O koltukta oturmaya devam edecek misiniz?
Dört akademisyeni kalan Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, ‘fiilen’ işlevini yitirdi
Ankara Üniversitesi ihraçlardan rektörü sorumlu tuttu: ‘Saray’ın İbiş’i olmayacağız’