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Yaramazlara biraz batar!

Buldağ: Boğaziçi Dayanışması hesabını devrettim; paylaşımları ben yapmadım

Boğaziçi Dayanışması’nın Twitter hesabının sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Beyza Buldağ, ‘hesabı uzun zaman önce devrettiğini, söz konusu paylaşımları kendisinin istese de yapamayacağını’ söyledi.

Fotoğraf: Instagram

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler bir aydan fazladır sürüyor.

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Protestolarda şu ana kadar 10 kişi tutuklandı, 400’ün üstünde kişi gözaltına alındı.

Buldağ da Boğaziçi Dayanışması’nın Twitter hesabındaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek İzmir’de gözaltına alınmış ve dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Nöbetçi hakimlik, Buldağ’ın ‘suç işlemeye alenen tahrik etme’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından tutuklanmasına karar vermişti. 

AA’nın aktardığına göre Buldağ, hakimlikteki ifadesinde şunları söyledi: “Bahsi geçen hesap Şubat 2020’de açılmış ve ben o zaman Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydim ama şu an Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğrenim görmekteyim. Üniversiteme geçmeden çok önce hesabı da devretmiştim. Çok uzun süredir kullanmıyorum. Bu hesabı bir gruba devrettim. Kullanıcı tek değil, ben de bu hesabı tek başıma hiçbir zaman kullanmadım. Üniversite öğrencisiyim, sınavlarım var, okulumu çok seviyorum ve devam etmek istiyorum. Söz konusu paylaşımları ben yapmadım, bu paylaşımları istesem de yapamam.” 

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Buldağ ifadesinde ayrıca, ‘sabit ikametgah sahibi olduğunu ve kaçma şüphesi bulunmadığını söyleyerek’ serbest bırakılmasını talep etti.

‘Paylaşımları müvekkilim yapmadı; yapsa bile haklı’

Buldağ’ın avukatlarından Yelda Koçak ise müvekkilinin ‘ilk üç yıl Boğaziçi Üniversitesi’nde okuduğunu ve geçen yıl Mimar Sinan Üniversitesi’ne geçtiğini’ belirterek şunları söyledi: “Müvekkilimin yedi-sekiz aydır Boğaziçi Üniversitesi ile alakası kalmamıştır. Bahsi geçen gruba şifreleri vermiş ve bağlarını kapatmıştır. Söz konusu güncel paylaşımlar yapılırken sürekli İzmir’de ailesinin yanındadır. Anıl ve Şilan’a dair paylaşımları müvekkil yapmamıştır ayrıca yapsa dahi haklıdır. Müvekkil siyasi parti üyesidir. Türkiye İşçi Partisi üyesidir, birlikte aynı partiye üye olan arkadaşlarının serbest bırakılmasına dair paylaşım yapabilir.”

İfade ve düşünce özgürlüğü kapsamındadır

Avukat Özgür Urfa savcılığın, sevk yazısında gözaltına alınan ve tutuklanan kişiler için yapılan paylaşımlara değindiğini belirterek şunları aktardı: “Aynı partide olan biri hakkında serbest bırakılmasına dair paylaşımı yapması son derece insancıl, hukuka uygun, şiddet içermeyen, ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamındadır.”

Buldağ’ın diğer avukatı Onur Güneş da ‘müvekkilinin sağlık sorunları olduğunu ve hayatını cezaevi şartlarında sağlıklı şekilde idame ettiremeyeceğini’ ifade ederek serbest bırakılmasını talep etti.

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