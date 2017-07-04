‘Blogger anne’nin savunması: Şiddet gördüm, eşim de paylaşımda yer aldı

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Boşanma davası açtığı eşi tarafından ‘istismara davetiye çıkarmak’la suçlanan ‘blogger anne’ Nihan Kayalıoğlu, evliliğinde şiddet gördüğünü iddia ederek, “Beraberken paylaşımlara ses çıkarmıyordu” dedi.

Savaş İşten, Instagram hesabından iki çocuğunun fotoğraflarını paylaşan ve ‘blogger anne’ olarak bilinen Kayalıoğlu’na dava açmış, eşini ‘istasmara davetiye çıkarmak’la suçlanmıştı.

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Mahkeme de boşanma davası sürerken çocukların velayetini babaya vermişti.

‘Çocuklara zarar verdi’

Vatan’dan Çağdaş Ulus’a konuşan Kayalıoğlu, şimdiye dek ‘devam eden hukuki sürece olan inancı ve saygısı gereği’ konuşmadığını ancak hakkında çıkan haberler nedeniyle açıklama hakkı doğduğunu söyledi.

Eşinin ‘kendisiyle olan savaşına çocukları alet ederek çirkin iftira ve iddialarla şimdilik çocuklarından uzak kalmasına sebebiyet verdiğini’ ifade eden Kayalıoğlu, eşinin ‘çocuklara ileride telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini’ kaydetti.

Şiddet iddiası

Kayalıoğlu, ‘eşiyle olan ilişkisinde yıllardır psikolojik, sözlü, ekonomik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını’ iddia ederek şunları söyledi: “Çocuklarımın beden ve ruh sağlığı için şiddet gördüğüm eşimden ayrılmak için 2015 yılında harekete geçtim. Maalesef eşim, her zaman olduğu gibi hırs ve egosuna yenik düşüp çocuklarımızı hiçe sayarak bu süreci farklı bir seviyeye taşıdı. Verilen mahkeme kararı tedbirdenir. Yani geçici alınmıştır. Avukatlarım karşı iddia ve savunmalarını itirazlarıyla beraber mahkemeye sundu. Delillerin toplanmasıyla beraber hakkın, adaletin kendisinden yana tecelli edeceğine inancım sonsuzdur. Unutulmamalıdır ki; beraber olduğumuz dönemde eşim çocuklarımla yaptığım paylaşımlara ses çıkarmamış hatta paylaşımların içinde de yer almıştır.”