Biri 94, diğeri 86 yaşında; kronik hastalıkları da var: Covid-19’u yendiler

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Mehmet Görgün ve 86 yaşındaki eşi Azize Görgün, Covid-19’a yakalandı ve kronik hastalıkları da olmasına rağmen iyileşti.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre 14 çocuk ve 100’den fazla torunu olan çift, Covid-19’un Türkiye’de görüldüğü mart ayında ilçe merkezindeki evden Yumrucak köyüne taşındı.

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Görgün çifti, bazı belirtileri hissetmeleri üzerine test yaptırdı. Test sonuçları pozitif çıkan çift evde tedaviye alındı.

Kalp ve böbrek yetmezliği ile işitme kaybı bulunan, son bir yıldır da diz ağrısı şikayeti olan Mehmet Görgün ile yüksek tansiyon, KOAH, fıtık ve emboli hastası Azize Görgün evde gördükleri tedavinin yanı sıra doğal ürünlerle de beslendi.

Görgün çifti ilerleyen yaşlarına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen Covid-19’u yenerek sağlığına kavuştu.

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Doğal beslenmeye dikkat edildi

Çiftin oğlu Mehmet Nur Görgün, şunları söyledi: “Annem ve babam yaşlılardı. Hastalığa yakalanırlarsa çok zorlu geçireceklerini tahmin ediyorduk. Bu nedenle onların doğal beslenmelerine dikkat ettik. Bal, taze meyve suları, özellikle ayran ve yoğurt her gün veriyorduk. Bünyelerini güçlendirmeye çalıştık.”

Görgün, sağlık çalışanlarının kendileriyle ilgilendiğini belirterek virüsün ileri yaşlarda çok etkili olduğunu bildiklerini, anne ve babasının aynı zamanda birçok kronik rahatsızlığı bulunduğunu, bundan dolayı büyük tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

Sürecin zor geçtiğine işaret eden Görgün, şöyle konuştu: “Annem ve babamın birçok hastalığı var. Babam çok zorlandı. Hatta bir ara hastaneye götürmeyi düşündük. 4-5 gün boyunca yemek yiyemedi. Zorla ona biraz ayran biraz da taze meyve suyu verdik. İşin zor tarafı, hasta olduğunun farkında değildi. Bir şey verdiğimizde ‘Ağzımın tadı yok’ diyordu. Tat ve koku kaybı vardı çünkü. Ondan dolayı hiçbir şey istemiyordu. Özellikle 4-5 günü zor atlattık. Dualarımız kabul oldu. Annemin, babamın yüzü gülünce, ‘Bana yemek getirin’ deyince bize huzur geldi.”

Sırtı ve karnı ağrımış

Covid-19’u Azize Görgün, sağlıklarına kavuştukları için mutlu olduklarını belirterek sağlık çalışanlarına ve çocuklarına dua etti.

Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ömrümde böyle bir hastalık görmedim. Özellikle sırtım ve karnım çok ağrıdı. İlk günler çok değildi ama sonraki günler çok ağrılı geçti. Başka hastalıklarım da oldu ama böyle bir hastalığı ilk kez geçirdim. İştahım kesilmişti. Azıcık da olsa ayran ve yoğurt gibi besinler tükettim. Bu hastalığa yakalananlara Allah şifa versin.”