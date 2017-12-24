Bir bakanlıktan daha Çiftlik Bank’a suç duyurusu: Şikayetler çoğaldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yüksek kar payı vaadiyle internet sitesine paralı üye toplayan Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakan Bülent Tüfenkci, “Şikayetler çoğaldı ve biz bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak soruşturma başlattık” dedi.

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Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakanlık yetkilileri, Çiftlik Bank ile ilgili kapsamlı olarak başlatılan müfettiş incelemesinin sürdüğünü, incelemelerde iki ortak firmanın daha ortaya çıkarıldığını ve iddia edilen 80 şarküteriyle ilgili de araştırma yapıldığını söyledi.

Bakan Tüfenkci, tüketicilerden dikkatli olmalarını istedi.

Tüfenkci şöyle devam etti: “Bu tür organizasyonlarda mal alım satımının somut olarak yapılmadığı bir takım ihtimallerle oluşturulan oluşumlar her zaman vatandaşı bilemediği veya hesap edemediği noktaya götürebilir. Müfettişlerimizin incelemelerini bitirmesini bekliyoruz. Yapılan incelemeler neticesinde de gerekli işlemleri yapabileceğiz. Şimdi rapor aşamasında olduğu için beklemekteyiz ama ben yine bu vesileyle vatandaşlarımızı uyarmış olayım.”

Sessiz kaldı

Çiftlik Bank, Konya’nın Tuzlukçu ilçesindeki çiftliğin temelini attı. Mehteranlı temel atma törenine katılan şirketin 25 yaşındaki CEO’su Mehmet Aydın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunması konusunda sessiz kaldı.