Bilim kurulu üyesinden İstanbul için uyarı: Anadolu’dan dönenler vakaları artırabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, İstanbul için uyarıda bulundu: “İstanbul’a Anadolu’dan dönüşlerin başlamasıyla önümüzdeki birkaç hafta içinde vaka sayılarının artma ihtimali var.”

Fotoğraf: AA

AA muhabirine konuşan Kayıpmaz, Türkiye’nin merkezinde yer alan Ankara’nın konumu itibarıyla diğer illerle bağlantısının bulunduğunu, ayrıca yaz tatili için tatil beldeleri ve memleketlerine gidenlerin dönmesiyle vaka sayılarında artış yaşandığını söyledi.

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Kontrollü bir sosyal yaşantı sürdürmenin gerekliliğine vurgu yapan doçent, “Ankara’da tedbirsizliğin, rehavetin ciddi boyutlara ulaştığını gördük. Yaz ayları boyunca konunun uzmanlarının uyarıları hep devam etti” dedi.

‘Ya hep ya hiç’

Uyarılara rağmen mahalle aralarında yapılan düğünlerde halay çekildiğini, insanların eğlencelerinden ve keyiflerinden taviz vermediğini belirten Kayıpmaz şöyle konuştu: “Ya hep ya hiç kuralı uygulandı. Toplu bir araya geldiğimiz her türlü etkinlik, aslında virüsün yayılmak için fırsat bulduğu alanlar oldu. Aslında biz normalleşmenin başlamasıyla ‘evde kal’ döneminden ‘işini gör evine dön’ dönemine geçmiştik. İşimizi gördükten sonra evimize dönmeliydik. Virüsün yayılması devam ediyordu. Pandemi tehlikesi dünyanın hiçbir ülkesinde ortadan kalkmış değildi. Dışarıda eğer tedbirsiz bir davranışımız olduysa veya kurallara dikkat edemediğimiz bir gün olduysa evimizde bir hafta 10 gün vakit geçirerek aslında orada yaptığımız olumsuzluğun tedbirsizliğin bir şekilde tolere olmasını sağlayabilirdik. Ne yazık ki bunu da yapamadık.”

‘Ankara salgının merkez üssü oldu’

Ankara’nın salgının merkez üssü haline geldiğini vurgulayan Kayıpmaz, “Üniversite hastanelerinin yöneticilerinin açıklamalarını duyuyoruz, ‘yoğun bakımlarındaki kapasitenin yüzde yüze ulaştığı’ konusunda” dedi.

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Fotoğraf: DHA (arşiv)

Bu tehlikenin sadece Ankara için geçerli olmadığının, diğer büyükşehirler içn de risk olduğunun altını çizen bilim kurulu üyesi şöyle devam etti: “Ankara’da vaka sayıları İstanbul’un iki katı gibi görünse de İstanbul’a Anadolu’dan dönüşlerin başlamasıyla önümüzdeki birkaç hafta içerisinde vaka sayılarının artma ihtimali var. Bu ihtimalin önüne geçebilmekte yine bizim elimizde. Memleketlerinden ve tatil yörelerinden İstanbul’a dönen insanlar bir miktar daha kurallara uymaya devam edecek. Mümkün olduğunca evde kalacak. Sosyalleşme kısıtlanmadığı takdirde biz diğer illerimizde de aynı tehlikeyle karşı karşıyayız.”

Karantinadaki 153 bin kişi seyahat başvurusu yapmış

Karantinada olması gereken 153 bin kişinin şehirler arası seyahat etmek için başvuruda bulunduğuna değinen Kayıpmaz şu ifadeleri kullandı: “Kurallara uyulmadığını görüyoruz. Cezası var. İnsanların buna da uymadığını görüyoruz. Birçok insanın hasta olmasına ya da yaşamını kaybetmesine sebep oluyorlar. Duyarsız bir davranış söz konusu. Sokak arası düğünleri yasaklıyorsunuz ama gelen görüntüler hala bunun devam ettiğini gösteriyor. Burada sadece kısıtlamalardan ümit beklemek doğru bir hareket değil. Sağlık kapasitesinin artışından ümit beklemek de doğru bir çözüm değil. Her birimiz birey olarak yapabileceğimiz üç basit tedbiri yapabilirsek zaten biz hiç hasta olmadan belki de bu süreci rahatlıkla atlatabileceğiz.”

Kayıpmaz, çoğu kişinin kendileri veya bir sevdikleri virüse yakalandığında Covid-19’un ne kadar ciddi ve tehlikeli bir hastalık olduğunu anladıklarını belirterek, “Ben o insanların gözünde yakınlarını kaybetme endişesini çok iyi görebiliyorum” dedi.