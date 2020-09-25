Bilim Kurulu üyesi: Vakaların çoğu 25-49 yaş arasında

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Covid-19 vakalarının çoğunluğunun 25 ila 49 yaşında olduğunu söyledi.

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Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği eğitim görevlisi Kayıpmaz, acil servise ‘corona’ semptomlarıyla başvurup tanı alanların yaş aralıklarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Başvuranlarda büyük vaka çoğunluğunun 25 ile 49 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Genel anlamıyla baktığınızda da 15 ile 64 yaş arasındaki hastaların daha çok tanı aldığını görüyoruz. 25 ile 49 yaş arasındaki yoğunlaşmaya odaklandığımızda aslında günlük yaşantının içerisindeki kişilerin daha fazla enfekte olduğunu görüyoruz. Bu yaş grubu sosyal yaşantının içinde aktif, iş yaşantısında aktif veya dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçiren grupta aktif. Bundan dolayı daha çok vaka bu yaş grubunda.”

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Hastalığın gençlerde de ağır seyrettiğini ve can kayıpları yaşandığını belirten Kayıpmaz, acil servise başvuran hastaların şikayetlerine bakıldığında en sık karşılaşılan rahatsızlıkların ateş yüksekliği, yaygın kas-eklem ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı ve ishal olduğunu belirtti.

‘Ankara’da düştü’

Bilim Kurulu üyesi, Ankara’da vaka artış hızının düşüşe geçtiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Ankara’nın en büyük kliniği biziz. Bizim kliniğimizde de gördüğümüz şu ki iki hafta öncesine göre olası vaka tanımına uyan hasta sayımızda bir miktar düşüş var. Bu düşüş filyasyon (hasta takip) ekiplerimizin yoğun çabasına, insanlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymasına bağlı. Burada basın mensuplarımızın yapmış olduğu yayınların da çok büyük etkisi var. İnsanlarda ciddi bir farkındalık oluştu. Ve bu farkındalığın neticesinde de insanlar daha tedbirli davranışlar sergilemeye başladı. Sonuç itibariyle biz tedbirleri sıkı tuttuğumuzda bu, vaka sayılarına düşüş şeklinde yansıyor.”