Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bazı ağrı kesiciler Covid-19 aşısının etkisini azaltabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, bazı ağrı kesicilerin Covid-19 aşısının etkisini azaltabileceği konusunda uyardı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Akın, farklı ağrı kesici çeşitleri olduğunu belirterek “Bir kısmı doğrudan beyinde ağrı merkezini etkiliyor. Bazıları ağrıya neden olan iltihabi durumu engelliyor. Bazı ağrı kesiciler de bağışıklık maddelerinin, bölgeye gelmesini azaltıyor. Bunlar bağışıklığı azaltıyor” dedi.

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Covid-19 aşısı yaptıran kişilerin hekim kontrolünde ağrı kesici kullanması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Akın şunları söyledi: “Bizim ‘antienflamatuar‘ dediğimiz ilaçlar bir miktar bağışıklık yanıtını azaltabilir. O nedenle ‘antienflamatuar‘ özelliği olmayan, sadece ağrı kesici özelliği bulunan maddeleri kullanmalarını öneriyoruz. Aşı olan kişiler kolunda ya da vücudunda ağrı ve halsizlik gibi durumları hissettiği zaman hastanede aşıyı uygulayan hemşire ya da hekime danışsınlar.”

Aşı konusunda halka yönelik belgeler hazırladıklarını anlatan Prof. Dr. Akın, ilgili bilgilere Sağlık Bakanlığı’nın sitesindeki Covid-19 sayfasından erişilebileceğini belirtti.