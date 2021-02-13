Bilim Kurulu üyesi: Kontrol edemediğimiz yeni mutant vakaları artıyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, mutasyonlu virüsün Türkiye’de 33 ile yayıldığını belirterek “Kontrol edemediğimiz yeni mutant vakaları artıyor” dedi.

Fotoğraf: Science Photo Library

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Akın, mutant virüsün hastalık şiddetinde bir değişiklik yapmadığını belirtti ancak vaka artışına dikkat çekti.

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Akın şöyle konuştu: “Hastalığın şiddeti değişmiyor ama yüzde 1 ölüm varsa 100 kişiden birini kaybedebilirsiniz, ama vaka sayısı 100 bin olursa bin kişiyi kaybedersiniz; onun için de ölüm sayısının artmasından, yoğun bakımlara yüklenilmesinden bir parça tedirginiz. Şu an yük taşınıyor. Çünkü vaka sayısı kontrol edilebilir ölçüde ama kontrol edemediğimiz yeni mutant vakaları artıyor. Bunu kontrol etmek için çaba harcamak lazım. Burada devlete iş düşüyor, yönetimlere iş düşüyor ama vatandaşa da iş düşüyor.”

Şehirlerarası seyahatler

Bilim Kurulu üyesi virüs yayılımında şehirlerarası seyahatlerin rolünü vurgulayarak şunları söyledi: “Öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı Vuhan’dan dünyaya dağılan virüse göre çok hızlı. 33 ilde biz saptadık ama Türkiye’nin tüm illerinde bunu saptamak için çalışma sürdürülüyor. Yarın bir başka rakamla karşılaşabiliriz. Yayılıyor çünkü şehirlerarası ulaşımda durma yok. Herkes yine eşe, dosta, akrabaya ziyaretlerini yapıyor. Sosyal amaçlı ziyaretler olduğu için iller arası geçiş oluyor ve çok hızlı bir şekilde yayılacağını görüyoruz. İngiltere’de yaklaşık beş hafta sonunda saptanan tüm virüslerin yüzde 70’i bu mutant virüs oldu. Yani çok hızlı yaylıyor.”

İleride farklı önlemlerin söz konusu olabileceğini belirten Prof. Dr. Akın “İngiltere çok sıkı önlemler alarak, vaka sayısını ciddi olarak düşürdü. Demek ki sıkı önlemlere ihtiyaç olabilir. Türkiye’nin şu anda herhangi bir yön değiştirmeye ihtiyacı yok. Ama bunu bugünden söylüyoruz. Yarından sonraki rakamlar neler düşündürür bilmiyoruz” dedi.

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‘Tekrar ataklar yapıyor’

Rahatlama için aşılama çalışmalarının seyrine işaret eden Prof. Dr. Akın şunları söyledi: “İki doz aşılanan nüfus yüzde 65-70’lere ulaştığı zaman rahatlamış olacağız. Ancak bu arada virüs de boş durmuyor. Virüs de kendi yaşamını sürdürmesi için zaman zaman yeni mutantları ortaya çıkarıyor ve bu yeni mutantların topluma yayılmasıyla tekrar ataklar yapıyor. Karşılıklı bir satranç mücadelesi gibi düşünün. İki taraf da hamle yapıyor. Ama aşılamayla hiç olmazsa, hastalanmaları görürüz; ancak ağır vakalar ve ölümleri daha az göreceğiz gibi bir düşüncem var. 50 milyon kişiye iki doz aşı yapmış olursak bir mesafe almış oluruz. Mayıs, haziran, temmuz ayına doğru bir rahatlama olabilir. Hem insanların sokağa çıkması hem de bağışıklanmış kişi sayısının artmasına bağlı olarak biraz daha rahatlayabiliriz ama 2021’de çok fazla rahatlayacağımızı düşünmemek lazım.”