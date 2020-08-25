Bildiğimiz anlamda ofisin sonu: Şirketlerin çoğu çalışma alanlarını küçültecek

Covid-19 nedeniyle başlayan yeni çalışma düzeni şirketlerin birçoğu için kalıcı olacak gibi görünüyor. Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi KPMG’nin anketine göre büyük şirketlerin yüzde 68’i ofislerini küçültmeyi planlıyor.

Fotoğraf: Reuters

Salgından çıkarılan sonuçlardan biri de iş hayatında topluca çalışılan ofis alanların vazgeçilmez olmadığı.

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Salgını yavaşlatmak için alınan önlemlerden evden çalışma geçici bir durum olmaktan çıkarak iş hayatının kalıcı bir modele dönüşebilir.

KPMG’nin çoğu 1 milyar doların üzerinde yıllık geliri olan şirketlerin CEO’larıyla yaptığı ankete göre yarın aşı bulunsa bile uzaktan çalışma modelinden vazgeçilmeyecek.

KPMG CEO’su Paul Knopp “Sanal çalışma ortamalarında gayet verimli ve üretken şekilde çalışabileceğimizi kanıtladık” dedi.

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Ankete katılan CEO’ların neredeyse dörtte üçü operasyonlarını dijitalleştirme ve yeni nesil çalışma modelleri yaratma üzerine daha çok para harcamayı planladığını belirtti.

Üçte ikisi ise insan çalışanların yanısıra otomasyon ve yapay zeka kullanımını artıran yeni işgücü modelleri yaratılmasına yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Bunun bir uzun dönem trendi haline geldiğini ve kalıcı olduğunu belirten Knopp insan kaynaklarından satış ve müşteri hizmetlerine her şeyin dijitalleştiğini söyledi.

Şirketler için, özellikle büyük şehirlerdeki uçuk ofis fiyatları nedeniyle bu yeni çalışma modelini benimsemek hem tasarruf yapmak hem de yetenek havuzlarını genişletmek anlamına geliyor.

Şirketler ofis masraflarını düşürürken çalışanlarını da ofisin olduğu şehirde yaşayan ya da iş için taşınmayı göze alan kişilerden seçmek zorunda kalmayacak.

Ankete katılan CEO’ların yüzde 72’si uzaktan çalışma modeli sayesinde potansiyel yetenek havuzlarını genişlettiğini belirtti.

Bazı durumlarda şirketlerin çalışanına daha az maaş ödemesine de olanak tanıyor. Görece küçük şehirlerde yaşayanlar San Francisco, Londra gibi hayatın pahalı olduğu şehirlerde olduğu gibi yüksek maaşlar talep etmeyebiliyor.

Knopp şirketlerin hibrit bir çalışma düzeni benimseyebileceğini, ofislerin de buna göre yeniden şekilleneceğini belirtti. Bireysel çalışma alanları yerini zaman zaman toplantılar için kullanılacak alanlar alacak. Çalışanlar çoğu iş gününde uzaktan çalışma modeliyle devam edilecek.

Ankete Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, İtalya, Britanya ve ABD’den 315 CEO katıldı.