Bez bebeklerin içine koruma altındaki sürüngenleri gizlemişler: Havalimanında 26’sı ele geçirildi

Almanya’daki Köln-Bonn Havalimanı’nda, Meksika’dan ülkeye sokulmak istenen 26 sürüngen ele geçirildi. Oyuncak ve şeker kutularına konan, ender rastlanan türlerin örneği sürüngenlerin 10 tanesi öldü.

Fotoğraf: Presseportal.de

Polis, timsah kertenkele, boynuzlu kertenkele gibi türlere mensup hayvanların bazılarının bez bebeklerin içine konarak kesilen yerin tekrar dikildiğini ve bu nedenle boğulduklarını açıkladı.

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30 Ekim ve 8 Kasım’da yollanan iki pakette ele geçirilen hayvanların kimin tarafından yollandığının ortaya çıkarılması için Meksikalı yetkililerle işbirliği yapılarak çalışma başlatıldı.

Ülkeye yasa dışı yolla sokulup satılması planlanan hayvanların hepsinin koruma altındaki türlerden olduğu belirtilirken, DNA örnekleri kullanılarak yetiştirme programlarından mı kaçırıldıkları yoksa doğadan yakalanarak mı paketlere konulduğu araştırılıyor.

Yaşayan 16 sürüngen ise Meksika’ya yollanacak.

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Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’ye 182 ülke imza attı; 6 bin hayvan, 30 bin bitki türünü kapsıyor.