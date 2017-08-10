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Beşiktaş taraftarının ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartına ‘terör’ soruşturması

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Samsun Valiliği, Beşiktaş ve Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ yazılı pankart açan siyah-beyazlı taraftarlara ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla soruşturma açıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, KHK’yla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başlattıkları açlık grevinin 155’inci günündeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ‘DHKP-C’ üyesi ilan edildi.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Olayla ilgili başlatılan tahkikatta il dışından ilimize gelen ve tarafımızdan tespitleri yapılan bir grup tarafından saat.20.05’de kale arkası kuzey üst tribününde pankart açıldığı, açılan pankartı üç parça halinde şahısların üzerlerine gizlemek suretiyle stadyuma soktukları, olay yerinde çektikleri fotoğrafları twitter hesabından paylaştıkları ve olay sonrası geldikleri illere döndükleri anlaşılmıştır. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimat doğrultusunda ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan tespiti yapılan şahıslarla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır”

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartıyla yeşil-beyazlı taraftarların tahrik edilmeye çalışıldığını öne sürmüştü.

Sahaya bıçak atan taraftar serbest

Beşiktaş taraftarından ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı

Konyaspor başkanına göre ‘Nuriye Semih’ pankartı taraftarı tahrik etmek içinmiş

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