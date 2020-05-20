BDDK, Türk Lirası işlemlerini durduran iki yabancı kuruluşa muafiyet getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki yabancı aracı kuruluş Euroclear Bank ve Clearstream Banking’i Türk Lirası işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Dolar/TL kurundaki artışı durdurmak isteyen BDDK, geçen haftalarda bankaların bazı yurt dışı lira işlemlerinde sınırlama getirmişti. Kurum daha sonra ‘döviz manipülasyonu’ yaptığı gerekçesiyle bazı yabancı bankalara işlem yasağı getirmişti.

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Türk Lirası işlemlere aracılık eden Clearstream ve Euroclear da bu sınırlama ve yasaklar üzerine geçen hafta aldıkları ortak kararla işlemlere ara vermişti.

Son olarak, Türk lirası işlemlerde en büyük aracılardan biri ve Türk Ekonomi Bankası’nın ortağı olan Fransız bankası BNP Paribas SA, BDDK’nın getirdiği yasak nedeniyle Türk Lirası’nda yeni işlemleri durdurmuştu.

BDDK’nın açıklamasında şöyle dendi: “Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen… Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları (YMSK) arasından BDDK tarafından belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiş ve bu karara istinaden Kurum tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür.”

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Açıklamada ayrıca, bankaların KKTC’de faaliyet gösteren şubeleri ile yapacakları, bu kapsamdaki lira işlemlerinin ve söz konusu şubelerin KKTC Merkez Bankası’da bulundurmak zorunda olduğu lira cinsi tutarlar da dahil olmak üzere, KKTC Merkez Bankası ve KKTC Kalkınma Bankası ile yapacakları lira işlemlerinin bu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verildiği de ifade edildi.