Diken

Yaramazlara biraz batar!

BDDK kararı: 100 bin dolar üstü döviz alımında para hesaba bir gün sonra geçecek

Döviz alımında para ilgilinin hesabına bir gün valörlü olarak geçecek.

Fotoğraf: Reuters

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara gönderdiği bilgi notuna göre, 21 Mayıs’tan itibaren 100 bin dolar ve fazlası döviz alımında para ilgilinin hesabına bir gün valörlü olarak geçecek.

Reklam

Açıklamaya göre bu karar ‘finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını ve olası spekülatif işlemlerin önlenmesini teminen’ alındı.

Buna göre döviz alımında paranın kullanıma açılması (fiziki teslimatı) bir iş günü sonra olacak.

Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi son dönemde dolarizasyonu caydırıcı adımlara yönelmiş durumda.

Reklam

Son olarak, bir yıldan uzun vadeli döviz mevduat hesaplarında kesinti yüzde 13’ten yüzde 18’e çıkarılmıştı. Ayrıca, döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı da yüzde 20’ye yükseltilmişti.

Yerel seçimlerin ardından birikimlerde 2 milyar dolara ulaşan liraya dönüş yaşansa da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdiği hafta hem bireysel hem de kurumsal hesaplar, döviz varlıklarını artırmayı tercih etmişti.

Seçim kararı sonrası liradan kaçış: Döviz birikimleri bir haftada 2 milyar dolar arttı

TÜSİAD: Vatandaş TL’den kaçıyor, adalet sisteminin düzelmesi gerek

Yerleşikler 25 haftadır liradan kaçıyor, döviz mevduatı tarihi zirvede

Döviz mevduat hesaplarındaki kesinti yüzde 5 artırıldı

Liradan kaçışta son nokta: Dolar hesapları 172 milyarla tarihi zirvede

Liradan kaçış: 19 haftadır kesintisiz artan dolar hesapları tarihi zirveye yaklaştı

Liradan kaçış hızlandı: Beş aydır kesintisiz artan dolar hesapları tarihi zirveye yakın

SON HABERLER

Yaptırım kararı üzerine: Yeni Huawei’lerden Gmail ve Youtube’a erişilemeyecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli Huawei şirketine yaptırım kararının ardından il adım Google’dan geldi. Google’ın çatı şirketi Alphabet, Huawei’ye yazılım, donanım ve teknik servisi sınırladı. Bundan böyle Huawei marka telefonlarda Android yazılımı güncellenemeyecek, uygulama yüklenmesini sağlayan Google Play, e-mail hizmeti Gmail ya da video uygulaması YouTube’a erişilemeyecek. Önlemden, halihazırdaki Huawei’lerden etkilenmeyecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...