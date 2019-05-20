BDDK kararı: 100 bin dolar üstü döviz alımında para hesaba bir gün sonra geçecek

Döviz alımında para ilgilinin hesabına bir gün valörlü olarak geçecek.

Fotoğraf: Reuters

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara gönderdiği bilgi notuna göre, 21 Mayıs’tan itibaren 100 bin dolar ve fazlası döviz alımında para ilgilinin hesabına bir gün valörlü olarak geçecek.

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Açıklamaya göre bu karar ‘finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını ve olası spekülatif işlemlerin önlenmesini teminen’ alındı.

Buna göre döviz alımında paranın kullanıma açılması (fiziki teslimatı) bir iş günü sonra olacak.

Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi son dönemde dolarizasyonu caydırıcı adımlara yönelmiş durumda.

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Son olarak, bir yıldan uzun vadeli döviz mevduat hesaplarında kesinti yüzde 13’ten yüzde 18’e çıkarılmıştı. Ayrıca, döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı da yüzde 20’ye yükseltilmişti.

Yerel seçimlerin ardından birikimlerde 2 milyar dolara ulaşan liraya dönüş yaşansa da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdiği hafta hem bireysel hem de kurumsal hesaplar, döviz varlıklarını artırmayı tercih etmişti.