Başka Sinema filmleri evlerin salonunda izlenebilecek

Başka Sinema, sinemaların kapalı olması dolayısıyla gösterime sokamadığı filmleri evlerin salonuna taşıyor.

Filmler tıpkı sinema bileti alır gibi 8 Nisan’dan itibaren dijital film ve dizi platformu BluTV üzerinden kiralanabilecek. Ancak kiralama için platforma üyelik gerekmiyor. Elde edilen gelirin bir kısmı bu süreçte corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olan Başka Sinema salonlarını desteklemek için kullanılacak.

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“Bize her gün festival” sloganıyla yola çıkan Başka Sinema bağımsız filmleri, belli salonlarda yıl boyunca izleyicisiyle buluşturmayı hedefleyen bir oluşum.