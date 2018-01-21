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Yaramazlara biraz batar!

Başbakan, Esad yönetimiyle görüşüldüğünü açıkladı: Rejimi yok sayamayız

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Başbakan Binali Yıldırım, Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olarak Suriye yönetimiyle de görüştüklerini açıkladı.

Yıldırım, Ankara’da harekatın merkezinde bilgi aldı… (Fotoğraf: Başbakanlık)

Yıldırım İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde medya mensuplarıyla bir araya geldi.

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Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.

Yıldırım, Suriye’deki Esad hükümetiyle doğrudan görüşme ihtimalinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: “Daha alt düzeylerde konuşuluyor, hem Rusya hem Suriye düzeyinde temaslar sürüyor. Çok yanlışlar yapıldı, çok zulüm yapıldı, çok insan öldü ancak rejim de işin parçası, yok sayamayız.”

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