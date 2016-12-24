Barzani’den PKK’ya: Halkın yararı için Şengal’dan çıkın, yoksa güç kullanırız

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, PKK’nın Şengal’den çıkması gerektiğini, aksi takdirde güç kullanabileceklerini söyledi.

Duhok Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Bağımsızlık Sonrası Kürdistan’ isimli konferansın ardından Al-Monitor’a koruşan Barzani, PKK’nın Şengal’deki varlığının bölgede istikrarsızlığı neden olduğunu vurguladı: “Şengal’in yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK’nın oradaki varlığıdır.”

Şengal halkının geleceğinden emin olmadığı için kente geri dönmediğini kaydeden Barzani, “Şengal halkı endişeli çünkü geri döndüklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Tekrar başka bir çatışmayla karşılaşmaktan korkuyorlar. PKK’nın şunu anlaması lazım; halkın yararı için bölgeden çıkması gerekiyor” diye konuştu.

“Eğer PKK Şengal’de kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz” sorusuna Barzani, “Evet” yanıtını verdi.

Barzani sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Şengal’in nasıl yönetileceğine Şengal halkı karar vermeli. Bu yüzden Şengal’e müdahale eden güçler orada kalmamalı. Bize göre PKK’nın Şengal’de kalmasına gerek yok. Bölgeden çıkmalıdırlar.”