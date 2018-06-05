‘Barış için Akademisyenler’ bildirisi: Prof. Dr. Büşra Ersanlı’ya 15 ay hapis

‘Barış İçin Akademisyenler‘in ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildirisini imzaladığı gerekçesiyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılanan Marmara Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Büşra Ersanlı, bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3’üncü celsesi görülen duruşmaya, Ersanlı ve avukatı Aynur Tuncel Yazgan katıldı.

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Duruşmada savcı, Ersanlı’nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrarladı.

Ersanlı mütalaaya karşı son savunmasında, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. Avukatı da, “Bildiri barış hakkı çerçevesinde barış çağrı adına yapılmıştır. Bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla atılı suçun unsurları oluşmamıştır” diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

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Mahkeme heyeti, ‘PKK / KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan sanık Ersanlı’ya bir yıl üç ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediği için bu maddeyi uygulamadı. Ayrıca cezayı da ertelemedi.